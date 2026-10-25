Асен Василев: Не очаквах такъв огромен срив във вота на ПБ

Очаквах разликата да е много по-малка, отколкото социологическите агенции дадоха. Не очаквах такъв огромен срив във вота на "Прогресивна България". Това, което никой не успя да види, е че 900 000 човека ще дадат червен картон на управлението на Радев. Такава оценка на изборните резултати даде лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Това е оценка за управляващата партия. Тя април месец получи доверието на 1,4 млн. души с надежда, давайки им пълно мнозинство, че те ще се погрижат за доходите, сигурността, че ще започнат битка с олигархията. И това, което виждаме 6 месеца по-късно, е провал и в трите неща", категоричен е той.

"Основните параметри на бюджет 2027 показват за първи път записано в бюджета обедняване. Заплатите се вдигат по-малко, отколкото е заложената инфлация. Виждаме пълен срив в сигурността - и вътрешната и външната. Г-жа Йотова заяви, че е за мир. Аз не знам да има някой в тази държава, който не е за мир. Въпросът обаче е че за да има мир в страната, ние трябва да сме подготвени. Да имаме съюзници, с които да работим, и да имаме ясни послания към всички онези, които не искат да има мир", добави Василев.

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"До това лято, когато ПБ взема премиер, президент и председател на НС, нямаше един потънал кораб, един паднал дрон на територията на страната", заяви още той.

Василев коментира ще търси ли Андрей Гюров подкрепа от други политически сили.

"Ние сме подкрепили г-н Гюров, но не мога да говоря от негово име. Но от него чух, че той иска подкрепа от всички български граждани, на които им пука за България и които искат в България да се веят знамената на България и ЕС. Това са двете знамена, които могат да се веят в България. Всички други знамена са чужди", подчерта Василев.

"Важно е какъв президент да имаме. Искат ли да има президент, който ще е гумен печат на Румен Радев", попита още той.

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