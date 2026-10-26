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Без припаднали в "Арена София": Спокойно протича обработката на изборните протоколи

26 октомври 2026, 6:18 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Без припаднали в "Арена София": Спокойно протича обработката на изборните протоколи

Спокойна е обстановката в „Арена София“, където се приемат и обработват протоколите от секционните избирателни комисии в София. Процесът върви бързо, а към момента се отчитат малко грешки. В залата са представителите на районните избирателни комисии (РИК), които обработват изборните книжа след края на изборния ден. Още: Другарю Радев, как върви обречената кампания на тези с ограничената политическа легитимност?

Обработват се по 200 протокола на час

За разлика от други избори - местни и предсрочни парламентарни избори, след края на президентските избори нямаше припаднали членове на секционните избирателни комисии. 

Първият бус с членове на секционни избирателни комисии е пристигнал около половин час след края на изборния ден. По традиция първи в залата са били членовете на подвижните секции. Обработката на протоколите продължава с бързи темпове. Средно на час се обработват около 200 секционни избирателни комисии. Към момента са отчетени 219 обработени секции от 25-а РИК и 238 от 23-а РИК.

Междувременно започват да се образуват опашки от представители на секционните комисии, които чакат реда си, за да предадат и обработят протоколите. Екипът остава на място, за да следи обработката на изборните книжа и развитието на ситуацията в „Арена София“.

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ЦИК Арена София избори за президент президентски избори 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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