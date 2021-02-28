Бойко Борисов е водач на листите на ГЕРБ в София и Пловдив

ГЕРБ обяви имената на водачите на листите с кандидати за народни представители на предстоящите парламентарни избори.

Председателят на ГЕРБще води две листи – тези в 25 МИР в София град и 16 МИР в Пловдив-град. И други членове на кабинета оглавяват по две кандидат-депутатски листи на управляващата партия. Здравният министъре начело в 3-и МИР – Варна и 4-ти МИР – Велико Търново.Министърът на образованиетосъщо оглавява две листи на ГЕРБ – в Шумен и в Стара Загора. Транспортният министърсъщо е начело на две листи – в Благоевград и в София-град.1 МИР – Благоевград – Росен Желязков 2 МИР – Бургас – Любен Дилов3 МИР – Варна – Проф. д-р Костадин Ангелов 4 МИР – Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов 5 МИР – Видин – Росица Кирова6 МИР Враца – Петя Аврамова 7 МИР Габрово – Томислав Дончев8 МИР – Добрич – Деница Сачева 9 МИР – Кърджали – Цвета Караянчева 10 МИР – Кюстендил – Христо Терзийски 11 МИР – Ловеч – Николай Нанков 12 МИР – Монтана – Ирена Димова 13 МИР – Пазарджик – Екатерина Захариева 14 МИР – Перник – Кирил Ананиев 15 МИР – Плевен – Проф. д-р Григор Горчев 16 МИР – Пловдив град – Бойко Борисов 17 МИР – Пловдив област – Дани Каназирева 18 МИР – Разград – Десислава Атанасова 19 МИР – Русе – Красен Кралев 20 МИР – Силистра – Тодор Тодоров 21 МИР – Сливен – Десислава Танева 22 МИР – Смолян – Д-р Даниела Дариткова 23 МИР – София град – Румен Христов 24 МИР – София град – Росен Желязков 25 МИР – София град – Бойко Борисов 26 МИР – София област – Младен Маринов 27 МИР – Стара Загора – Красимир Вълчев 28 МИР – Търговище – Теменужка Петкова 29 МИР – Хасково – Делян Добрев 30 МИР – Шумен – Красимир Вълчев 31 МИР – Ямбол – Д-р Димитър Рунков Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани този понеделник, 1 март, в РИК в цялата страна, съобщават от пресцентъра на партията.