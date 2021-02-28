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Бойко Борисов е водач на листите на ГЕРБ в София и Пловдив

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Бойко Борисов е водач на листите на ГЕРБ в София и Пловдив
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ обяви имената на водачите на листите с кандидати за народни представители на предстоящите парламентарни избори.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще води две листи – тези в 25 МИР в София град и 16 МИР в Пловдив-град.

И други членове на кабинета оглавяват по две кандидат-депутатски листи на управляващата партия. Здравният министър Костадин Ангелов е начело в 3-и МИР – Варна и 4-ти МИР – Велико Търново.

Министърът на образованието Красимир Вълчев също оглавява две листи на ГЕРБ – в Шумен и в Стара Загора.

Транспортният министър Росен Желязков също е начело на две листи – в Благоевград и в София-град.

Ето и пълен списък на водачите на всички листи на ГЕРБ:

1 МИР – Благоевград – Росен Желязков

2 МИР – Бургас – Любен Дилов

3 МИР – Варна – Проф. д-р Костадин Ангелов

4 МИР – Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов

5 МИР – Видин – Росица Кирова

6 МИР Враца – Петя Аврамова

7 МИР Габрово – Томислав Дончев

8 МИР – Добрич – Деница Сачева

9 МИР – Кърджали – Цвета Караянчева

10 МИР – Кюстендил – Христо Терзийски

11 МИР – Ловеч – Николай Нанков

12 МИР – Монтана – Ирена Димова

13 МИР – Пазарджик – Екатерина Захариева

14 МИР – Перник – Кирил Ананиев

15 МИР – Плевен – Проф. д-р Григор Горчев

16 МИР – Пловдив град – Бойко Борисов

17 МИР – Пловдив област – Дани Каназирева

18 МИР – Разград – Десислава Атанасова

19 МИР – Русе – Красен Кралев

20 МИР – Силистра – Тодор Тодоров

21 МИР – Сливен – Десислава Танева

22 МИР – Смолян – Д-р Даниела Дариткова

23 МИР – София град – Румен Христов

24 МИР – София град – Росен Желязков

25 МИР – София град – Бойко Борисов

26 МИР – София област – Младен Маринов

27 МИР – Стара Загора – Красимир Вълчев

28 МИР – Търговище – Теменужка Петкова

29 МИР – Хасково – Делян Добрев

30 МИР – Шумен – Красимир Вълчев

31 МИР – Ямбол – Д-р Димитър Рунков

Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани този понеделник, 1 март, в РИК в цялата страна, съобщават от пресцентъра на партията.

Actualno.com

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