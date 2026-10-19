България и Китай обсъдиха разширяването на икономическото сътрудничество и свързаността между Европа и Азия

Министърът на външните работи Велислава Петрова се срещна с министъра на външните работи на Китайската народна република Уан И, който е на официално посещение в България. Сред темите на разговора бяха двустранното стратегическо партньорство, икономическите отношения, свързаността между Европа и Азия, както и конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна.

Министър Петрова отбеляза, че развитието на войната в Украйна и инцидентите в изключителната икономическа зона на България и в Черно море поставят на преден план значението на безопасността на корабоплаването и сигурността на търговските връзки между Европа и Азия. Тя подчерта значението на дипломатическите усилия и на конструктивния принос на международните партньори, включително Китай, за деескалацията и постигането на всеобхватен и траен мир. Министър Петрова отбеляза, че стабилността е общ интерес и споделена отговорност, особено за държавите със значителна тежест в международните отношения.

Дългогодишното приятелство и активният политически диалог между България и Китай създават възможности за разширяване на практическото сътрудничество и развитието на двустранните отношения. В разговорите бяха засегнати развитието на стратегическото партньорство, установено през 2019 г., икономическите отношения, свързаността между Европа и Азия, както и отношенията между ЕС и Китай.

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Двамата министри обсъдиха възможностите за разширяване на търговския обмен и взаимните инвестиции и за задълбочаване на сътрудничеството във високите технологии, иновациите, селското стопанство, енергетиката и транспорта.

„Стремим се тази динамика да бъде устойчива и да носи ползи и за двете страни, включително чрез повече възможности за българските производители на китайския пазар“, заяви министър Петрова. Тя открои значителния неизползван инвестиционен потенциал и подчерта, че България приветства инвестиции, които създават производство, работни места и технологии при спазване на правилата на ЕС. Обсъдено беше и изпълнението на договореностите от Деветнадесетата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Министър Уан И заяви готовността на Китай да отвори пазара си за повече качествени български продукти, особено в областта на селското стопанство, както и за стоки с висока добавена стойност.

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Специално внимание беше отделено на транспортната и логистичната свързаност между Европа и Азия, включително на възможностите за по-добро свързване на Транскаспийския международен транспортен коридор с европейските транспортни мрежи чрез българската инфраструктура. В този контекст министър Петрова открои предстоящото домакинство на България на регионална среща на върха по свързаността през 2027 г., организирана съвместно с Европейската комисия.

Министрите отбелязаха положителното сътрудничество в образованието, науката, културата, спорта, младежкия обмен и туризма. Те обсъдиха и възможностите за установяване на директна въздушна линия между България и Китай.