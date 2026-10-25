Днес България избира президент и вицепрезидент. Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на президентските избори днес.

Гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч.

За президент и вицепрезидент може да гласува всеки, който има българско гражданство, има навършени 18 години към днешния ден, не е поставен под запрещение, и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

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Ако гласуването се осъществява в секция с повече от 300 избиратели по избирателен списък, то става със специализирано устройство за машинно гласуване. За секциите с по-малко от 300 избиратели гласуването става с хартиена бюлетина. Ако в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини.

Ако днес няма избран президент и вицепрезидент, които да са спечелили гласовете на над половината гласоподаватели, ЦИК определя двете кандидатски листи, получили най-много гласове, и насрочва нов избор – балотаж следващата неделя.

Източник: БГНЕС

Ето и кои са кандидатпрезидентските двойки, които се борят за доверието на българите:

Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент

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Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент

Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент

Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент

Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент

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Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент

Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент

Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент

Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент

Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент

Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент

Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, и Александър Цветанов Гарибов – кандидат за вицепрезидент

Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент

Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент

Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент

Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент

Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент

Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент

Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент

Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент

Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент

Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент

Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент

Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент

Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент

Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент

Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент