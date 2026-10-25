Днес България избира президент и вицепрезидент. Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на президентските избори днес.
Гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч.
За президент и вицепрезидент може да гласува всеки, който има българско гражданство, има навършени 18 години към днешния ден, не е поставен под запрещение, и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
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Ако гласуването се осъществява в секция с повече от 300 избиратели по избирателен списък, то става със специализирано устройство за машинно гласуване. За секциите с по-малко от 300 избиратели гласуването става с хартиена бюлетина. Ако в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини.
Ако днес няма избран президент и вицепрезидент, които да са спечелили гласовете на над половината гласоподаватели, ЦИК определя двете кандидатски листи, получили най-много гласове, и насрочва нов избор – балотаж следващата неделя.
Източник: БГНЕС
Ето и кои са кандидатпрезидентските двойки, които се борят за доверието на българите:
Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент
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Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент
Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент
Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент
Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент
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Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент
Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент
Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент
Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент
Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент
Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент
Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, и Александър Цветанов Гарибов – кандидат за вицепрезидент
Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент
Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент
Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент
Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент
Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент
Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент
Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент
Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент
Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент
Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент
Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент
Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент
Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент
Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент
Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент