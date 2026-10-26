Българите в Германия, Франция и Великобритания с категоричен избор кой да е президент

Близо половината български гласоподаватели в Германия, които са упражнили правото си на глас в изборите за президент, са подкрепили двойката Андрей Гюров и Георги Кандев във вота на 25 октомври, показват данните на ЦИК от 100% обработени протоколи. Гласовете за тях са общо 6376, или 47,88%. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са с 2630 гласа от урните в Германия, което се равнява на 19,75% подкрепа.

Костадин Костадинов и Петър Волгин събират 1646 гласа, което е 12,36%.

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Франция: над половината гласове са за Андрей Гюров и Георги Кандев

Във Франция преднината на Гюров и Кандев е още по-убедителна - 1469 гласа, или 56,98% подкрепа, отново при 100% обработени протоколи.

За Йотова и Вълчев са гласували 417 българи с право на вот във Франция, което е 16,17% подкрепа.

Костадинов и Волгин вземат 279 гласа, или 10,82% подкрепа, докато Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават 5,58% (144 гласа).

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Великобритания: близо 20% преднина за една от двойките

В Обединеното кралство вотът е подобен - Гюров и Кандев са спечелили 42,57% подкрепа, което се равнява на 5178 гласа (100% обработени протоколи).

Йотова и Вълчев са получили 2771 гласа от българите във Великобритания, упражнили правото си на вот, което представлява 22,78%.

Костадинов и Волгин са с 1657 гласа, или 13,62%. Тандемът Михайлов-Матеева взема 1027 гласа от Обедненото кралство, т.е. 8,44% подкрепа.

Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com

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Гюров печели убедително в чужбина

Българите, гласували в чужбина, са предпочели категорично Андрей Гюров и Георги Кандев на първия тур на президентските избори. Двамата получават 45,792% от гласовете, или 37 101 гласа, показват окончателните данни на ЦИК при 100% обработени протоколи.

На второ място зад граница остават Илияна Йотова и Кирил Вълчев, подкрепени от управляващата "Прогресивна България". За тях са гласували 18 465 души, което представлява 22,790% от вота.

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Трети са кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11,611% и 9407 гласа.

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При 99,95% обработени протоколи от изборите - при много ниска избирателна активност - Йотова води с 34,75% спрямо 31,95% за Гюров, сочат сумарните данни на ЦИК.