ЦИК генерира хеш кода на машините за президентските избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) генерира публично хеш кода на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Техническата процедура беше извършена в контролирана среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

След генерирането на кода председателят на ЦИК Георги Хорозов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев демонстрираха пред журналисти работата на машина за гласуване. Устройството отпечата контролна разписка, върху която беше изписан създаденият хеш код.

Той представлява уникален цифров отпечатък на софтуера и ще присъства върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Кодът ще бъде публикуван на интернет страниците на ЦИК и министерството, а в изборния ден ще бъде поставен пред всяка секционна избирателна комисия. Така избирателите ще могат да сравняват публикуваните данни с цифрите върху разписките от машините. Още: Синдикат "Образование" предлага да няма изборни секции в училищата, а 26 октомври да е неприсъствен

"Успешно приключи техническата процедура. Резултатът от процедурата, т. нар. хеш код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписван върху контролните разписки, отпечатвани от машините", обясни министър Василев.

Предстоят инсталирането и проверката на машините

Председателят на ЦИК Георги Хорозов заяви, че процедурата е проведена съгласно Изборния кодекс и в предвидените от закона срокове.

"В днешния ден се приложи стриктно Изборният кодекс. Извърши се едно законосъобразно доверено изграждане на софтуера и генериране на хеш код. Всичко стана и в предвидените в закона срокове. И най-накрая при условията на пълна публичност и прозрачност", посочи той. Още: "Заемете позиция": Младите лекари поканиха кандидатите за президент на протеста си

По думите му почти всички машини вече са преминали първоначалната профилактика и ремонт. Следващият етап е свързан с предоставянето на доклад от министър Василев на ЦИК, след което ще започнат инсталирането на устройствата и последващата им верификация.

Представители на регистрирани партии и инициативни комитети ще получат достъп до изходния код за преглед още днес.

Над 9300 секции в страната ще гласуват с машини

Според последните промени в Изборния кодекс машинно гласуване ще има във всички секции с над 300 избиратели по списък. Още: Андрей Гюров: Нито едно правителство не допусна обедняване на народа за 5 години. Това за 6 месеца направи българите по-бедни* (ВИДЕО)

В България тези секции са 9311, като в около 2000 от тях ще бъдат осигурени по две машини. В чужбина машинно гласуване ще се провежда в 242 секции, като в 38 от тях ще има по две устройства.