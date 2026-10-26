ЦИК показа крайните резултати от изборите. Каква е разликата между Йотова и Гюров?

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят първия тур на президентските избори с 34,759% от гласовете. За кандидат-президентската двойка, подкрепена от "Прогресивна България", са гласували 528 929 души. Това показват финалните данни от обобщената справка за вота при 100% обработени протоколи.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев, издигнати с подкрепата на ПП-ДБ. Те получават 31,952% от гласовете, или 486 214 гласа.

Разликата между първите две двойки е 2,807 процентни пункта, което се равнява на 42 715 гласа. Така Йотова и Вълчев влизат в балотажа на 1 ноември с преднина пред Гюров и Кандев. Още: Алкохол, бойкоти и "няма да им гласувам": Защо така мина вотът? (ВИДЕО)

Трети са кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,545% от вота, или 190 894 гласа.

Останалите кандидат-президентски двойки

Радостин Василев и Красимир Манов от ПП МЕЧ получават 4,608% от гласовете, или 70 118 гласа. Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 4,426% от гласувалите - общо 67 353 души.

Кандидатите на "Величие" Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева събират 3,787% от вота, равняващи се на 57 633 гласа. Още: От какво зависи развръзката на балотажа: Говори Боряна Димитрова (ВИДЕО)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,393%, или 36 414 гласа.

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