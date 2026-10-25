"Г-н Радев, къде ти отидоха 1 милион човека": Според Трифонов подкрепата за ПБ се е свила 3 пъти

Вече няма голяма политическа сила, тъй като подкрепата на хората за "Прогресивна България" е намаляла 3 пъти. Такава оценка на изборните резултати направи Слави Трифонов.

"Днес имахме избори за президент. И станаха кристално ясни няколко неща. Първо. Имаме най-ниската избирателна активност. Изобщо. Гледам ги по телевизиите как се чудят защо е ниска. Отговорът е много прост. Като повечето кандидати. Просто нито един от самопредложилите се за президент не става. Ама никой не става", категоричен е Трифонов.

"Второ. Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой. Ама не бой от ПП-ДБ или от „Възраждане“, или от другите. Изядоха чудовищен бой от нормалните хора. Ето ви малко факти. На изборите за парламент преди шест месеца за Радев гласуваха 1 милион 444 хиляди и 920 човека. Сега за Йотова, проекция на Радев, гласуваха около 490 хиляди души. Един милион са се изпарили като подкрепа. Да бе, хората на ГЕРБ и на ДПС не гласуваха, ама те и на парламентарните не гласуваха за ПБ. Господин Радев, къде ти отидоха 1 милион човека? Ще ти кажа - при американските самолети в Безмер, при високите цени в магазините, дето щеше да ги сваляш, при битата от НСО журналистка и наглостта на председателката ти на парламента Доцова, в демонстративните убийства на хора от твоя кръг, в имигрантската агресия, която крие твоето МВР, в импотентността на вътрешния ти министър", добави още той.

Още: ГЕРБ гласува за Гюров, ДПС предпочете Йотова

"Трето. ПП-ДБ изкара стандартните си 350-360 хиляди гласа. И сега трябва да правят кратки музикални форми на Бойко Борисов. На същия Бойко Борисов, дето искат да го разграждат и дето го арестуваха. Съдбата има чувство за хумор, не мислите ли?", попита той

Според Трифонов Костадин Костадинов може да реши втория тур, ако поиска.

"Вече живеем в нова политическа реалност. Вече няма голяма политическа сила. Да, все още ПБ има 131 депутата, но подкрепата им в хората е три пъти по-малка. И ще намалява. Очаква ни интересна зима", написа още лидерът на ИТН.

"Някой ще се разходи до Банкя": Според експерти балотажът зависи от ГЕРБ и ДПС