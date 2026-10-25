ГЕРБ гласува за Гюров, ДПС предпочете Йотова

Симпатизантите на ГЕРБ, участвали в президентските избори, са предпочели двойката Андрей Гюров - Георги Кандев, докато гласувалите привърженици на ДПС са дали предимство на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Това показват данните на "Алфа рисърч" за профила на гласувалите.

Резултатите идват на фона на ниска избирателна активност, липсата на кандидати за президент от ГЕРБ и ДПС и публични призиви сред част от симпатизантите на ДПС да не участват във вота в знак на протест срещу арестите на кметове от партията.

Как са гласували управляващите

Сред избирателите, подкрепили "Прогресивна България" на парламентарните избори през април, 74% са гласували за Илияна Йотова, чиято кандидатура беше подкрепена от формацията на Румен Радев. Други 11% са предпочели "Възраждане", а 9% са дали гласа си за основния конкурент на Йотова - Андрей Гюров. Още: "Някой ще се разходи до Банкя": Според експерти балотажът зависи от ГЕРБ и ДПС

Подкрепа за Йотова са дали и 77% от гласувалите за БСП на предходните парламентарни избори. Социалистите активно застанаха зад кандидатурата ѝ.

При избирателите на ГЕРБ картината е различна. Най-голям дял - 39%, са подкрепили Андрей Гюров и Георги Кандев, докато 22% са гласували за Йотова и Вълчев. Костадин Костадинов е получил 8% от гласовете на тази група, а кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов - 7%.

Почти единодушна подкрепа за Гюров сред избирателите на ПП-ДБ

Очаквано, 89% от гласувалите на парламентарните избори за "Продължаваме промяната" и "Демократична България" са подкрепили двойката Гюров - Кандев. Двете формации се явиха заедно на предходния парламентарен вот. Едва 3% от техните избиратели са гласували за Йотова. Още: Гюров спечели младите, Йотова е лидер при хората на средна възраст

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Как са гласували привържениците на ДПС и "Възраждане"

Сред избирателите на ДПС, участвали и в президентския вот, 39% са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Андрей Гюров и Георги Кандев са получили 28% от гласовете им. Други 13% са избрали опцията "Не подкрепям никого", 11% са гласували за кандидат, посочен в категорията "Друг", а 3% са подкрепили лидера на БЗНС Николай Ненчев.

При избирателите на "Възраждане" се наблюдава най-силно запазване на предишния вот - 84% от гласувалите за партията на парламентарните избори отново са подкрепили нейния кандидат Костадин Костадинов. Йотова е получила 6% от гласовете им, а Андрей Гюров и Радостин Василев - по 3%. Още: "Настроението е оптимистично": Пендачанска отговори от кого ще търсят подкрепа Гюров и Кандев на втори тур

Подкрепа за лидерите на МЕЧ и "Величие"

Сред избирателите на МЕЧ 69% са гласували за лидера на партията Радостин Василев. При "Величие" делът на подкрепилите Ивелин Михайлов е 73%.

Част от гласовете на двете формации са отишли и към други кандидати. Йотова е получила подкрепата на 9% от избирателите на МЕЧ и 7% от тези на "Величие". За "Възраждане" са гласували съответно 9% и 5% от привържениците на двете партии.