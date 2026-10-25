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Гласуването тръгна нормално, на места машини дефектираха

25 октомври 2026, 9:14 часа 1273 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
Гласуването тръгна нормално, на места машини дефектираха

Изборният ден започна нормално, но на места се получиха проблеми с машините за гласуване.

Изборният ден в Бургаска област започна нормално и в законоустановените срокове. Към момента всички секции са отворили, заяви председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Георги Михов.

"Имаме проблем с няколко машини. Окончателно не сме ги извели. Една няма да проработи, напът сме в тази посока, за да видим какво се случва", заяви Михов.

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Във всички секции има хартиени бюлетини, за да бъде осигурена непрекъснатост на изборния процес при евентуален технически проблем с устройствата.

Машинно гласуване е предвидено в 605 секции, общият брой на устройствата е 653. В 48 секции са поставени по две машини, за да бъде улеснено гласуването. Спрямо предходните избори в Бургас устройствата са с 54 повече. За техническото обезпечаване на вота са ангажирани 174 специалисти. В областта са разкрити и девет подвижни секции, както и една секция на кораб.

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Само една пък е дефектиралата машина в област Велико Търново към този час. Това съобщи за  председателят на Районната избирателна комисия Христо Денев. Още сутринта не е сработило устройството в 26-та СИК, която е в ПЕГ "Проф. Д-р Асен Златаров“ в старата столица.

"Изчаква се техник, който ще провери на място дали може да отстрани повредата. Ако това не е възможно, ще се премине към гласуване с хартиени бюлетини. Решението за това се взима от членовете на Секционната избирателна комисия, като те уведомяват Районната избирателна комисия с протокол, а ние съответно уведомяваме Централната избирателна комисия“, обясни председателят на РИК.

Източник: БГНЕС

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Изборният ден в региона е започнал нормално навсякъде. Всички секции са отворили на време – точно в 7:00 часа. Неявили се членове има в две секции в община Павликени, като се изчаква до 8:00 часа и ако те не се появят, ще бъдат подменени с резервни. Тяхното отсъствие към този час не нарушава по никакъв начин изборния процес, предаде Фокус.

Близо 200 000 са избирателите, които имат право да гласуват за 8-те президент и вицепрезидент на България във Великотърновска област. Секциите в региона са общо 414 секции, като в 309 от тях има машини. В 105 секции ще се гласува само на хартия.

Изборният ден и в област Ямбол започна нормално, като всички секции са отворени. В секция в село Калчево (община Тунджа) машинното гласуване е преустановено, тъй като машината не е стартирала, и вотът ще се упражнява с хартиени бюлетини. Трима членове на комисии не са се явили, но своевременно са заменени, съобщи Димитър Събев, член на Районната избирателна комисия (РИК), предаде БТА.

Право на вот в днешните избори за президент и вицепрезидент на България имат 103 590 жители на областта, които се очаква да гласуват в общо 216 секции. В 136 от тях вотът се упражнява с машини, а в 80 секции – с хартиени бюлетини. Мобилните урни за избиратели с трайни увреждания са пет – три в община Ямбол, по една в общините Болярово и Тунджа.

Секции за гласуване има също в следствения арест в град Елхово, в Дома за стари хора в село Воден, община Болярово, и в трите болници в Ямбол – държавната „Св. Пантелеймон“, частната „Св. Йоан Рилски“ и специализираната по кардиологично лечение. В изборния процес са ангажирани 1500 членове на секционни избирателни комисии в петте общини на област Ямбол. Сред тях има осем 18-годишни, а най-възрастният член на комисия е 87-годишна жена.

Спокойно започна изборният ден и в Благоевградска област. Всички секции са отворени, съобщиха от Районна избирателна комисия – Благоевград.

"В Сандански и Петрич са възникнали проблеми с машините за гласуване, които се отстраняват. Към момента нямаме информация да са дефектирали окончателно. В Благоевград нямаме сигнали за проблеми с машините", допълниха от РИК – Благоевград.

В национален мащаб за президентския вот са регистрирани 27 кандидат-президентски двойки. Изборният ден започна в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа, като може да бъде удължен до 21:00 часа.

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машинно гласуване президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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