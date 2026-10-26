Грубо нарушение: Избирател гласувал три пъти с машина, дават го на прокуратурата

Избирател е гласувал три пъти в една от секциите в София след проблем с машинното гласуване. За случая съобщи пред bTV председателят на РИК 24 Йордан Топалов. „Нарушението се дължи на човешкия фактор“, обясни той. Още: Гюров спечели София, Йотова я харесаха на село: Резултати от изборите за президент

Случаят отива в прокуратурата

По думите му при първото гласуване машината е разпечатала бележка, която е била смачкана от печатащото устройство. „След което е извикан техник. Той е отстранил дефекта и човекът е гласувал втори път, като бележката е излязла наполовина отпечатана, а на монитора е изписано „Грешка“. И са му разрешили трети път да гласува“, разказа Топалов.

Той уточни, че районната комисия е била уведомена незабавно и са предприети мерки. „Веднага взехме мерки, отидохме от комисията, съставихме протоколи за това. Човешкият фактор си остава, дори и машини да има“, заяви председателят на РИК.

Според него действията представляват сериозно нарушение на изборните правила.

„Това е грубо нарушение на закона, въпреки цялата разяснителна кампания на ЦИК“, подчерта Топалов. Той обясни, че когато машината отпечата бележка, дори тя да е повредена, гласът вече е отчетен.

„Когато принтерът е разпечатал бележката и я е намачкал, на практика този глас е отчетен. На практика там има три отчетени гласа“, посочи той.

Председателят на РИК 24 уточни, че сигнал до прокуратурата ще бъде подаден на следващия ден. „Имаме по-важна работа - да отчетем гласовете днес, но на следващия ден ще бъде подаден“, каза Топалов.

Междувременно предаването на изборните протоколи в РИК 24 протича спокойно. Към момента са пристигнали представители на 253 от общо около 500 секционни избирателни комисии.

Очакванията са обработването на протоколите да приключи без продължително чакане до сутринта.

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