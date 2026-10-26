Гюров добавя близо 80 000 гласа над тези за ПП-ДБ, Йотова губи 900 000 спрямо "Прогресивна България"

Над 77 хиляди гласа добавя двойката Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори от 25 октомври спрямо гласовете за тогавашната единна коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) на парламентарния вот през април 2026 г. Това показват данните на ЦИК при почти 100% обработени протоколи. Бившият служебен премиер печели около 487 000 гласа спрямо 408 846 гласа за ПП-ДБ напролет.

Той отива на балотаж срещу Илияна Йотова, като изостава минимално след първия тур на президентските избори - разликата е около 2,8 процентни пункта.

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Йотова губи 900 000 избиратели на "Прогресивна България"

При гласовете за Илияна Йотова и Кирил Вълчев, подкрепени от управляващата "Прогресивна България", се наблюдава сериозно разминаване спрямо вота за Народно събрание през април. Тогава 1 444 920 избиратели подкрепиха новосформираната формация на Румен Радев и така ѝ предоставиха убедително мнозинство в парламента.

Йотова обаче записва резултат от около 528 хиляди гласоподаватели, т.е. с около 916 хиляди по-малко от гласовете за ПБ.

Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com

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Костадинов трупа още подкрепа

Костадин Костадинов и Петър Волгин вземат над 190 хиляди гласа на президентските избори, което е с около 53 хиляди повече спрямо вота за "Възраждане" на парламентарните избори (137 940 гласа тогава).

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават над 57 600 гласа, което е доста по-малко от вота за "Величие" на парламентарните избори - 100 572 гласа.

При Радостин Василев и Красимир Манов, които сега получават над 70 000 гласа като кандидатпрезидентска двойка, разликата с гласовете за "МЕЧ" на парламентарния вот е над 30 000 гласа - тогава 104 506 българи подкрепиха формацията на бившия спортен министър.

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Сравнението между личности и политически партии невинаги, разбира се, е точно, но е показателно за голямата електорална картина.

При 99,95% обработени протоколи от изборите - при много ниска избирателна активност - Йотова води с 34,75% спрямо 31,95% за Гюров, сочат сумарните данни на ЦИК.

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