Първи резултати от вота:

Гюров печели убедително в чужбина, Йотова взема Турция

26 октомври 2026, 12:32 часа 847 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com
Гюров печели убедително в чужбина, Йотова взема Турция

Българите, гласували в чужбина, са предпочели категорично Андрей Гюров и Георги Кандев на първия тур на президентските избори. Двамата получават 45,792% от гласовете, или 37 101 гласа, показват окончателните данни на ЦИК при 100% обработени протоколи.

На второ място зад граница остават Илияна Йотова и Кирил Вълчев, подкрепени от управляващата "Прогресивна България". За тях са гласували 18 465 души, което представлява 22,790% от вота.

Трети са кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11,611% и 9407 гласа. Още: БГ избирателят Богойески "чете" вота: Кандидат-президент македонец и нов план за евроинтеграция на Скопие (ВИДЕО)

Над 3% от гласовете получават още Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от "Величие" - 6,472% (5244 гласа), както и Радостин Василев и Красимир Манов от МЕЧ - 3,725% (3018 гласа).

Иван Христанов и Стоянка Черкезова събират 1,750% (1418 гласа), а Георги Димов и Димитър Шивиков - 1,102%, или 893 гласа. Това са останалите кандидат-президентски двойки с резултат над 1%.

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Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 2,891% от гласувалите зад граница, или 2342 души. 

Къде печелят Гюров и Йотова

Андрей Гюров и Георги Кандев печелят вота в почти всички държави от Европейския съюз, като изключение е Кипър, където повече гласове получават Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Двойката на ПП-ДБ е предпочетена и във Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Китай, Южна Корея, Обединените арабски емирства, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Нова Зеландия, Грузия, Египет, Израел, Катар, Кувейт, Мароко, Сингапур, Сърбия, Швейцария и Япония.

Йотова и Вълчев печелят вота в Турция, Албания, Алжир, Аржентина, Армения, Йордания, Косово, Молдова, Южна Африка, Саудитска Арабия, Северна Македония, Черна гора и Беларус.

В Тунис двете основни кандидат-президентски двойки получават равен резултат - по 40% от гласовете. Още: Половината ГЕРБ отиде при Гюров, а четвърт — при Йотова: Какво показва екзитполът на "Тренд"

Костадинов и Волгин печелят в Русия 

Русия е единствената държава, в която победители са Костадин Костадинов и Петър Волгин от "Възраждане". Те получават 96 гласа, или 48,980% от подадените бюлетини.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са втори там с 53 гласа и 27,041%, докато Андрей Гюров и Георги Кандев получават подкрепата на 15 избиратели, или 7,653%.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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