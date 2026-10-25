Гюров спечели младите, Йотова е лидер при хората на средна възраст

Андрей Гюров е получил най-голяма подкрепа сред младите избиратели на възраст между 18 и 30 години, докато при хората между 31 и 60 години резултатите му и тези на Илияна Йотова са почти изравнени. Това показват данните от екзитпола на "Алфа рисърч" за президентските избори.

Сред най-младите гласоподаватели 38% са подкрепили Гюров, а 31% са избрали Йотова. За Костадин Костадинов са гласували 9% от участниците във вота в тази възрастова група.

Почти равен резултат при избирателите на средна възраст

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Сред гласоподавателите между 31 и 60 години разликата между първите двама кандидати е малка. Илияна Йотова получава подкрепата на 35%, а Андрей Гюров - на 33%. Костадин Костадинов събира 13% от гласовете в тази група. Още: "На този етап печелим първото място": Витанов обяви, че пасивните избиратели на ПБ са били подведени

Как гласуват най-възрастните

Според данните на "Алфа рисърч" 8% от гласувалите на възраст над 60 години са подкрепили Илияна Йотова. Андрей Гюров е получил 22% от гласовете в тази група, а Костадин Костадинов - 10%. Още: "Силен звучен шамар за Радев": Политолог препоръчва на кандидатите да звънят на Борисов преди балотажа

Най-възрастните избиратели най-рядко са избирали опцията "Не подкрепям никого" - едва 2% от гласувалите над 60 години са отбелязали този отговор.