Ударени кораби край България:

Ицо Хазарта ще сезира ЕК за свалените Фейсбук страници

25 октомври 2026, 11:04 часа 801 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ицо Хазарта ще сезира ЕК за свалените Фейсбук страници

Евродепутатът Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, пое ангажимент да сезира Европейската комисия заради спрените сатирични и критично настроени към властта български Фейсбук страници.

"Чета, че в деня за размисъл били свалени няколко сатирични страници. Вероятно е неволно - едва ли някоя чужда държава иска да се меси в утрешните избори в България. Аз за всеки случай другата седмица мисля да дам тема за размисъл на Европейската комисия", написа в социалните мрежи той.

Акцията срещу страниците започна в деня на размисъл, но се повтори и днес, след като те почти възстановиха броя на своите последователи.

Още: "Сигурна намеса на държавни органи": Отново свалиха опозиционно настроените Фейсбук страници

"Току-що пак свалиха трите опозиционно настроени страници, които за няколко часа общо набраха нови 100 000 последователи. БГ елфите, Копейкин и Пуйло отново са изтрити. Фейсбук няма подобна практика. Това със сигурност е намеса на държавни органи. И тяхно е изискването това да се направи". Това обяви по-рано днес съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Очевидно някой много прогресивно се е притеснил и изплашил да не се издънят нещата с изборите и действа фатмашки. Това има само едно решение - излезте и гласувайте масово! И свободно!", призова той.

В деня за размисъл: Спряха няколко сатирични страници във "Фейсбук", сред тях са "Копейкин" и "Пуйло"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Фейсбук Ицо Хазарта сатира Христо Петров страници
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес