Ицо Хазарта ще сезира ЕК за свалените Фейсбук страници

Евродепутатът Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, пое ангажимент да сезира Европейската комисия заради спрените сатирични и критично настроени към властта български Фейсбук страници.

"Чета, че в деня за размисъл били свалени няколко сатирични страници. Вероятно е неволно - едва ли някоя чужда държава иска да се меси в утрешните избори в България. Аз за всеки случай другата седмица мисля да дам тема за размисъл на Европейската комисия", написа в социалните мрежи той.

Акцията срещу страниците започна в деня на размисъл, но се повтори и днес, след като те почти възстановиха броя на своите последователи.

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"Току-що пак свалиха трите опозиционно настроени страници, които за няколко часа общо набраха нови 100 000 последователи. БГ елфите, Копейкин и Пуйло отново са изтрити. Фейсбук няма подобна практика. Това със сигурност е намеса на държавни органи. И тяхно е изискването това да се направи". Това обяви по-рано днес съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Очевидно някой много прогресивно се е притеснил и изплашил да не се издънят нещата с изборите и действа фатмашки. Това има само едно решение - излезте и гласувайте масово! И свободно!", призова той.

В деня за размисъл: Спряха няколко сатирични страници във "Фейсбук", сред тях са "Копейкин" и "Пуйло"