"Имаше успокоение от първите социологически проучвания": Щабът на Йотова за резултатите и дали ще искат подкрепа от ГЕРБ

Резултатът на Илияна Йотова на президентските избори е резултат от успокоение от първоначалните социологически проучвания. Това заяви д-р Емил Стоименов, лекар-дерматолог и съпредседател на Инициативния комитет, издигнал кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

"Много партии нямаха собствен кандидат и това също е обяснение. Надявам се, че те не са подкрепяли официално. Ще се обърнем към всички български граждани и ще ги призовем да си върнем изцяло държавността", обяви той.

"Може би наистина имаше едно успокоение сред цялото общество и заради това, че първоначалните социологически проучвания показваха голяма преднина и смятаха, че можем да бъдем по-спокойни", призна той.

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Той обеща пълна мобилизация в абсолютно цялата страна, масово провеждане на срещи и призовава хората да гласуват, "за да си върнем обратно държавата".

Стоименов отговори уклончиво на въпроса дали ще призове за подкрепа привържениците на ГЕРБ и останалите политически сили.

"Призоваваме всички свободни и мислещи хора да застанат зад Илияна Йотова. Официална подкрепа все още е рано да се каже дали ще поискаме, но част от тези избиратели, логичният избор, който да направят, е да дадат подкрепа за президента Йотова", заяви той и уточни, че ще се изчакат окончателните резултати.

"Обществото сякаш остана в една деменция, че само преди година ни управляваше сглобка с Пеевски и забрави, че в момента виждаме една нормалност. Но тази нормалност не е завършена. Ние трябва масово да излезем и да гласуваме на 1 ноември, за да изберем президента Йотава за редовен мандат", ризова още той.

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