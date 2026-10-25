Ивайло Мирчев гласува за президент, който няма да позволи международна изолация на България

Гласувах за България, която няма никакви колебания относно геополитическата си ориентация – в ЕС и НАТО. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев след като упражни правото си на глас на днешните президентски избори.

"Гласувам за президент, който няма да позволи страната да бъде поставена в изолация сред нашите европейски партньори. Когато се провеждат стратегически срещи, ние трябва да бъдем на масата, а не в ъгъла. Гласувам за президент, който ще бъде коректив на властта, а не неин предател. Гласувам и за президент, който ще постави закона над всички, така че да няма хора, които са "по-равни“ от останалите, и такива, които използват връзките си, за да избегнат закона", каза той.

По думите на Мирчев първите действия на бъдещия президент е да върне нормалността в отношенията с изпълнителната власт и да не бъде предател на изпълнителната власт.

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"Надявам се хората да бъдат патриоти и да излязат да гласуват, защото трябва да дадат много ясен вот за това къде трябва да бъде България. Нещата не са добре напоследък. Говорихме и за законите, за тяхното спазване и за това никой да не е над закона. През последните дни обаче има динамика и в това отношение. Например е сключена сделка за автомагистрала "Струма" за 2,7 километра на стойност 108 милиона евро, което е абсолютен рекорд. Това прави близо 40 милиона евро на километър. Или трябва да са сложили златни или платинени мантинели, за да могат по някакъв начин да оправдаят тази цена", каза още Мирчев, цитиран от Фокус.

"Виждате, че фасадата се смени, хората отпред се смениха, но фирмите отзад са същите. Хората трябва да бъдат патриоти, трябва да се върнат в страната и трябва да имаме президент, който наистина да бъде истински коректив на тази власт. В противен случай ще продължаваме да наблюдаваме същото", завърш той.

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