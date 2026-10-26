Ивайло Мирчев: Вярвам, че подкрепата за Гюров може да се разшири значително на втория тур

От „Демократична България“ очакват разширяване на подкрепата за Андрей Гюров на балотажа срещу Илияна Йотова. В предаването „Лице в лице“ Ивайло Мирчев заяви, че формацията е разчитала на повече гласове още на първия тур, включително от избиратели на ГЕРБ.

„Изненадахме се от ниската избирателна активност и в крайна сметка анализите показват, че тя е ниска, защото нямаше дебат. От една страна, голяма част от хората вече са разочаровани от „Прогресивна България“, от друга страна обаче, дебат нямаше“, посочи Мирчев. Той припомни, че Андрей Гюров нееднократно е отправял покана към Илияна Йотова за публичен дебат, но такъв не се е състоял. „Подкрепата за господин Гюров е добра. Вярвам, че тя може да се разшири много за втория тур“, допълни депутатът.

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Мирчев призна, че формацията е очаквала дори по-голяма подкрепа като абсолютен брой гласове. По думите му 13% от гласувалите за Гюров са избиратели, подкрепили ГЕРБ на предишните избори. „Искаме да благодарим на тези хора от ГЕРБ, които са разбрали, че господин Гюров трябва да бъде подкрепен, излезли са до урните и въпреки че самата партия ГЕРБ нямаше подобно решение, тези избиратели са решили да го подкрепят“, заяви той. Според него големият въпрос сега е дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще призове своите избиратели да подкрепят Андрей Гюров на балотажа.

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Мирчев отправи остри критики към управлението на „Прогресивна България“, като обвини формацията в несправяне с инфлацията, сигурността и бюджетната политика. „Дойде „Прогресивна България“ и за шест месеца тази надежда отиде в коша. Цените не спаднаха, цените станаха по-високи“, заяви той. По думите му инфлацията в България е била под средноевропейската от януари до март, след което е започнала рязко да се увеличава.

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Той разкритикува и работата на вътрешния министър, като заяви, че вместо да се бори с организираната престъпност, се занимава със сатирични страници. Мирчев предупреди и за подготвяно увеличение на цената на електроенергията от началото на следващата година.

„Знаем, че от 1 януари се готви голямо повишение на тока. И в момента се колебаят с 10, 12 или 14 процента да бъде. Нека да ме опровергаят“, заяви депутатът. Той уточни, че макар определянето на цените да е в правомощията на КЕВР, политиката по отношение на електроенергията на регулирания пазар не зависи единствено от регулатора.

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Като друг пример за проблеми в управлението Мирчев посочи договор за изграждането на участък от автомагистрала „Струма“. „На 6 октомври е сключен договор от регионалния министър – 2,7 километра от магистрала „Струма“ за 108 милиона евро. Можете ли да си представите какво е това? Това означава може би, че мантинелите ще ги правят от платина“, коментира той, като по думите му управляващите са поставили рекорд в цената за изграждане на километър магистрала, въпреки обещанията си за борба с корупцията.

Мирчев обвини Илияна Йотова, че не е демонстрирала достатъчна независимост от премиера Румен Радев. „Йотова до момента просто играе ролята на технически секретар на Румен Радев. Той иска едновременно да е президент и премиер. Няма как“, заяви депутатът.

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Според него държавният глава трябва да бъде коректив на управляващите и да реагира при проблеми с бюджета, законодателството и управлението. Той даде пример и с поисканата от Йотова оставка на началника на НСО, като разкритикува решението на Радев да изчака приключването на проверката.