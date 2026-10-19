Ивайло Симеонов за пътя му към президентството, отговорността и избора на България

Ивайло Симеонов казва за себе си, че е човек, който е възпитаван през целия си живот да носи отговорност, да взима решения и да носи последствията от тях. "Това, което правя, е да продължа това, което съм научил и съм разбрал, че е необходимо", казва той на финалната права от надпреварата в рубриката "Обществен контрол" със Саня Петкова по NOVA.

Според думите му в президентската институция прозират политически симпатии и прекалено отдаване на партията майка, независимо коя е тя. "Абсолютно всички до този момент са служили повече на партиите, отколкото на българския народ", категоричен е той. "Много добре виждаме и в кабинета какво е представителството. Цялата БСП структура в един момент някак се преля в новия политически проект", добавя Симеонов.

"Вярвам, че Радев, във времето, в което беше на позицията си като президент, направи достатъчно смислени неща и ако съм стоял твърдо зад него, то беше по причината, че той ми заявяваше, че финансовата и административна децентрализация ще бъде факт във времето, в което той поеме властта", казва Симеонов.

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"Все още съм привърженик на Радев и това, което съм изповядвал винаги, е принципната ми позиция. Поканих както Радев, така и Борисов. За жалост, Радев не се отзова на поканата. В случая с Борисов той е единственият, който се отзова", казва той.

По думите му никога не е сменял тона към Румен Радев. "Казах, че това ще бъде подмяна, а не промяна. Защото видях липсата на експертиза в неговия екип. Голяма част от екипа му се пропуква в позициите, които заемат. Визирам политическия кабинет. Да кажем позициите, които заемаме във външен аспект. Всичко това, което се получава като разнобой, е един вид постоянно лутане и опит да се угоди на един или друг. В същото време българската позиция продължава да не е ясна", смята кандидатът за президент.

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"България ясно направи своя избор и той е, че сме в НАТО и ЕС. Това, че сме в НАТО обаче не означава, че трябва да стоим пред вратата и да чакаме да излязат, за да ни кажат какво е решението, което са взели", коментира Симеонов.

По отношение на атаките с дронове в Черно море той заяви, че за пореден път държавата не е готова. "Когато става въпрос за международна политика, не трябва да стъпваме на логика, а на доказателства. Ние трябваше да се позовем на нашите съюзници от НАТО и по-специално на член 4, за да можем да искаме експертизата, която да ни помогне да установим какви са дроновете, и тогава вече да правим своите заключения", каза още той в интервюто.