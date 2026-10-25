"Избор между две посоки за България": Гюров предизвика Йотова на дебат и каза ще търси ли подкрепа от Борисов и Пеевски

Андрей Гюров призова Илияна Йотова за "открит, честен и цивилизован дебат" преди балотажа на президентските избори на 1 ноември. В първото си изявление след вота кандидатът за държавен глава заяви, че България трябва да избира между две личности, две посоки и два начина за упражняване на президентските правомощия.

"Благодаря на всички, които подкрепиха нашата кандидатпрезидентска двойка. Това е огромно доверие, което ни задължава да продължим битката за нова посока на България", заяви Гюров. Той благодари на инициативния комитет, предизборния щаб и всички съмишленици, които са вложили време и усилия в кампанията.

"В същото време не е време за потупване по рамото. Предстои ни много работа", добави кандидатът. Още: "Големият опонент на Йотова е Румен Радев": ГЕРБ с първи реакции след вота

Гюров: На България ѝ трябва активен президент

Гюров определи предстоящия балотаж като избор между различни модели за президентската институция. По думите му страната има нужда от държавен глава, който да осигурява баланс срещу концентрацията на власт и да обединява гражданите, вместо да ги разделя.

"Аз вярвам, че на България ѝ трябва активен президент, президент, който може да внася баланс срещу концентрацията на власт и президент, който обединява българските граждани, а не ги разделя", заяви той.

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Кандидатът отправи призив към Йотова двамата да представят позициите си в публичен дебат преди втория тур. Още: Сблъсъкът на инициативните комитети: Йотова няма път към ГЕРБ, Гюров вдига резултата си без да иска подкрепа

"В края на този изморителен месец и преди следващата изборителна седмица бих искал да поканя Йотова двамата да застанем пред българските граждани в един открит, честен и цивилизован дебат, да изкажем своите позиции, да изкажем нашите виждания как ще използваме нашите правомощия и как ще действаме, когато България е изправена пред един труден избор", каза Гюров.

По думите му подобен разговор е дължим на всички граждани, включително на тези, които са решили да не гласуват.

Вотът не се решава в партийните централи

Гюров коментира и ниската избирателна активност на първия тур. Според него тя показва спад в подкрепата за "Прогресивна България". Той обаче заяви, че е уверен в подкрепата за собствената си кандидатура. Още: Обрат: Гюров печели президентските избори

"Ние сме достатъчно уверени от подкрепата, която получаваме", посочи кандидатът.

На въпрос за евентуалната подкрепа от други партии и по-конкретно ГЕРБ и ДПС, Гюров коментира, че тези избори няма да се решат от партийни централи.

"Не сме разговаряли с нито една централа, говорим с гражданите. Не сме водили и няма да водим. Разчитаме на всеки глас", каза още той.

Оспорвана надпревара преди 1 ноември

Според паралелното преброяване на "Мяра" при 100% обработени протоколи Илияна Йотова получава 35% от гласовете, а Андрей Гюров - 31,9%. Данните на "Алфа рисърч" при 100% паралелно преброяване показват съответно 34,6% за Йотова и 32,7% за Гюров.

Така и двете агенции поставят Йотова на първо място, но отчитат сравнително малка разлика между двамата кандидати. Балотажът на 1 ноември ще определи кой ще заеме президентския пост.