Кабинетът "Радев":

Изненада на президентския вот! Гюров стопи преднината на Йотова

25 октомври 2026, 20:00 часа 1175 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изненада на президентския вот! Гюров стопи преднината на Йотова

Илияна Йотова води пред Андрей Гюров на първия тур на президентските избори, но разликата между двамата е значително по-малка от очакваното. Данните от екзитполовете на социологическите агенции показват, че преднината на настоящия президент се е стопила до едноцифрени стойности, а в някои проучвания двамата са почти изравнени.

Новият президент на България ще бъде определен на балотаж между Йотова и Гюров на 1 ноември. Това стана ясно след края на изборния ден, преминал при изключително ниска избирателна активност. 

Какво показват екзитполовете

Според данните на "Мяра" към 19:00 часа Илияна Йотова получава 35,2% от гласовете, а Андрей Гюров - 32,2%. Трети е Костадин Костадинов с 13,4%.

Екзитполът на "Алфа рисърч" към 19:00 часа също поставя Йотова на първо място с 35,3%, срещу 32,4% за Гюров. Разликата между двамата е 2,9 процентни пункта. Костадин Костадинов е трети с 12,6%.

Данните на "Тренд" показват малко по-голяма преднина за Йотова. Според агенцията тя получава 36,5% от гласовете, а Гюров - 32,4%. Разликата е 4,1 процентни пункта, докато Костадинов събира 14%.

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Най-малка е разликата според екзитпола на "Маркет линкс". Към 19:00 часа агенцията отчита 32,2% подкрепа за Йотова и 31,6% за Гюров, или преднина от едва 0,6 процентни пункта. Костадин Костадинов отново е на трето място с 13,05%. 

Изненада след прогнозите за убедителна преднина 

Резултатите от екзитполовете се разминават съществено с очакванията от седмиците преди вота. Тогава социологическите проучвания сочеха преднина от 15 до 20 процентни пункта за Илияна Йотова пред Андрей Гюров. В изборния ден обаче разликата между двамата се сви до между 0,6 и 4,1 пункта според различните агенции. Още: От 20% на 1%: Как разликата между Йотова и Гюров се стопи за месец

Така първият тур завършва с оспорвана надпревара за президентския пост и балотаж, на който изходът от изборите ще бъде решен на 1 ноември.

Изборите преминаха при ниска активност

Президентският вот беше белязан и от изключително ниска избирателна активност. Според "Алфа рисърч" към 18:00 часа тя е 20,8%, докато Централната избирателна комисия отчете 16,04% към 16:00 часа. Още: Рекордно ниска активност на изборите, едва 21,2% са гласували към 19 часа

За сравнение, на президентските избори през 2021 г. активността към 16:00 часа е била 25,58%. Тогава обаче вотът за държавен глава се проведе едновременно с парламентарните избори, което вероятно е допринесло за по-високото участие.

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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