Извънредно заседание: ГЕРБ събира подписи за оставката на Доцова

ГЕРБ събира подписи за оставката на председателя на парламента Михаела Доцова и за извънредно заседание в Народното събрание след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева.

Засега политическата сила е събрала 39 от необходимите 80 подписи на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова.

ГЕРБ отправят покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.

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"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява. Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера", гласи позиция на ГЕРБ.

Източник: БГНЕС

По-рано коментар дойде и от лидера на партията Бойко Борисов.

"Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка", написа той след като служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева докато тя се опитваше да отвори вратата на колата на председателя на парламента Михаела Доцова и да й зададе въпрос.

Той сподели и кадри от нападението, а малко след неговата реакция във "Фейсбук" - от парламентарната група на ГЕРБ настояха за оставката на Михаела Доцова.

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Според ГЕРБ председателят на Народното събрание е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.

"Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент!", категорични са от ГЕРБ.