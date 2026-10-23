Йотова и Вълчев закриха предизборната си кампания символно – в зала „Съединение“ в Пловдив

В знак на благодарност за подкрепата кандидатпрезидентската двойка реши да отбележи финала на кампанията с членовете на Инициативния си комитет

Символно – в зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей в Пловдив, избраха да закрият предизборната си кампания кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев. „Съединението прави силата не е само надпис върху фасадата на Народното събрание. Това е нашата клетва. Не само между нас, а към всички български граждани и към тези след нас, на които да я предадем. Тази клетва означава да се строят мостове, а не стени. Означава съгласие, а не разделение“, подчерта в изказването си Илияна Йотова.

Тя благодари на националния Инициативен комитет и на местните комитети за подкрепата и съветите по време на цялата кампания. Йотова изтъкна, че не са се поддали на войната срещу хората в тях. „Горди сме с хората в нашия комитет – различни хора с различни професии, но обединени от това, че винаги са работили за България“, посочи кандидатът за президент. Тя благодари за подкрепата и на най-старата партия БСП и на най-новата „Прогресивна България“, на ВМРО, НДСВ, на партията на д-р Дертлиев.

Илияна Йотова посочи, че с Кирил Вълчев са избрали не скъпа кампания в социалните мрежи, а на срещите и разговора с хората в цяла България за тревогите и надеждите. „Това са хората, които дават много на страната, пълни с енергия и амбиция, хората, които са дали много за България. Срещите с тях са сериозен изпит за нас – дали сме достатъчно подготвени, за да отговорим на въпросите и очакванията им“, заяви тя.

Илияна Йотова открои като основен проблема с бедността и неравенствата – регионални и социални. „Днес държавата трябва да се погрижи за най-уязвимите, забравени години наред от един псевдоелит, който се облагодетелстваше, плетейки своите схеми“, посочи тя. Йотова подчерта, че наследството на правителството е много тежко и след 2 години живот на държавата с пари назаем имаме опразнена хазна. По думите й заедно всички институции, с експертизата на специалистите, могат да намерят най-добрите решения за излизане от кризата.

„Трябва да се погрижим за младите хора, които днес се чувстват несигурни за своето бъдеще. Ние не делим младите хора на умни, красиви и всички останали, всички са наши деца и трябва да им дадем перспектива за развитие“, заяви Илияна Йотова.

Кандидатът за президент подчерта, че дълги години държавата не беше в своите функции да закриля гражданите, залагайки на либерални политики. „Когато държавата няма инструменти за регулация, се раждат сглобките, които събират хора, дошли във властта, отричайки един модел, а после започват да управляват с него с всички средства – дори гавра с Конституцията. Как хората да не се разочароват от политиката“, изтъкна Йотова. Тя беше категорична, че политическият егоизъм и сглобкаджийството никога не трябва да се връщат в българската политика, тази страница е затворена.

В изказването си кандидатът за президент посочи, че темата за дилемата Изток-Запад е измислена и България много отдавна я е решила със стратегическия избор да бъде член на НАТО и Европейския съюз. „Най-кресливите по тази тема няма какво да предложат, затова насъскват хората, а най-евтиният начин да управляваш е чрез разделението“, подчерта Йотова.

Кандидатът за президент заяви, че България от няколко месеца има външна политика с гръбнак и нашите партньори се вслушват в позициите ни. Основната разделителна линия между нас и опонентите ни е темата за мира и войната, посочи Илияна Йотова. „Ние искаме мир чрез преговори, а не мир чрез сила, повече оръжия, повече жертви. Не приемаме това войнолюбство“, подчерта тя, като отбеляза и темата за осигуряването на безопасността на корабоплаването в Черно море.

„Българщината не е остаряла идеологема в модерното технологично време. В днешния разкъсан и опасен свят е още по-необходимо да учим младите на родолюбие, да им показваме дълбокия български корен, да им предаваме знанието за богатото ни историческо наследство. Да ги учим какво е България“, заяви Илияна Йотова. По думите й българският корен е най-здравата основа, която ще държи децата ни изправени, ще бъде техен ориентир в объркания свят. Тя призова да приключат предателствата към българската история, защото „няма как да защитаваш днешните си позиции навън, ако пренебрегваш собствената си история“.

Кандидатът за президент е убедена, че с амбицията и волята, с енергията на българите можем да превърнем България в една от най-проспериращите държави. „В следващите години България ще бъде мощен инфраструктурен, енергиен, технологичен център. Неслучайно догодина у нас ще се проведе Среща на върха на ЕС за свързаността“, заяви Илияна Йотова.

„България е 14 века в Европа, през които научихме, че страната ни е силна, когато по думите на Илияна Йотова българите сме единни като Кубратов сноп. Това е едно от нашите най-важни послания“, подчерта в изказването си Кирил Вълчев. Той посочи, че заедно с Йотова ще работят за това през 2032 г., когато ще завърши мандатът им, всеки българин трябва да вижда повече причини за гордост от България, която тогава ще отбележи точно 1400 години от документираното в историческите извори първо българско държавно образувание на европейска територия – Стара Велика България на хан Кубрат през 632 г., както и 25 години в Европейския съюз.

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че най-важно е да се даде самочувствие на младите българи, че гласът им се чува. Затова в президентството ще създадат с Илияна Йотова Консултативен съвет за младежки стратегии (КСМС), в който да се включат победителите от идеатони „България 2032“ – надпревари на идеи за бъдещето на България, които ще организират всички университети в страната, като се включат и пълнолетни ученици, неправителствени младежки организации, младежки подразделения на политически партии.

„Съединението е осъществено не защото всички българи са били единодушни по всеки въпрос, а защото са намерили обща национална цел. Голямата цел на България днес е децата ни да остават у дома, а българите по света да се завръщат“, подчерта Кирил Вълчев. Той посочи, че България трябва да продължи да поддържа непрекъснато жива връзката с българите по света и да ги подкрепя – да имат възможност да говорят български език, да учат децата си на него и на българската история, география и традиции, да пеят български песни и танцуват български хора, да имат български църкви и сдружения, да имат равни права с останалите в държавата, в която живеят. Вълчев представи идеята за създаване на единен български институт за представянето на България по света, който да обедини разпокъсаните усилия на различни институции, организации и личности като парламентът приеме закон, уреждащ мястото, функциите, взаимодействието с интелигенцията, бизнеса и гражданското общество.

„Ние вярваме, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми. С президента Йотова имаме общо разбиране и как да се постигат съгласия – чрез диалог. Всички ние можем да върнем разговора помежду си – между българските институции и партии, а и в българското общество изобщо“, подчерта кандидатът за вицепрезидент.

Наши опоненти превръщат несъгласието в омраза и виждат в нас врагове. В края на кампанията важен е не само въпросът кой ще спечели, а и какво ще остане след изборите, дали сме запазили достойнството си, дали сме казали истината, дали сме оставили след себе си повече доверие или повече омраза, посочи Вълчев. „Може да имаме различни убеждения, различни кандидати и различни представи за бъдещето. Но имаме една България и обща отговорност за нея. Защото Съединението не означава да бъдем еднакви. Означава да не преставаме да бъдем общност. И ние знаем, че властта не е право да заповядваш, а задължение да служиш на българската общност“, изтъкна кандидатът за вицепрезидент.

„Ще препотвърдим нашата заявка да си върнем държавата и на 25 октомври „Прогресивна България“ ще избере Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Този тандем олицетворява достойно единството на нацията“, заяви депутатът Емине Гюлестан, съпредседател на Инициативния комитет.

„Предстоят трудни месеци не само за България. Българският държавен глава трябва да познава българските и европейските институции и той да е познат на тях. Трябва да изберем не човек, който тепърва започва своята политическа кариера, а политик, който през годините е доказал своята почтеност, сериозност, социална отговорност“, подчерта председателят на БСП Крум Зарков, съпредседател на ИК.

„Имаме историческия шанс да изберем президент, който да гради по-добра България в единство с другите институции. Време е да живеем достойно“, посочи д-р Емил Стоименов, съпредседател на Инициативния комитет.