Йотова обеща "позитивна кампания за мир", избегна въпрос за подкрепа от ГЕРБ (ВИДЕО)

Илияна Йотова благодари на избирателите, които са отишли до урните на първия тур на президентските избори, въпреки опитите да бъдат възпрепятствани да гласуват. В първия си коментар след вота тя изрази тревога от ниската избирателна активност и предупреди, че отказът от гласуване не може да доведе до промяна в страната.

"Едновременно с това искам да споделя известна тревога и да кажа на българските граждани, че е илюзия да мислят, че ако не гласуват, можем да променим нещо в страната", заяви Йотова.

По думите ѝ през следващите години България ще трябва да предприеме сериозни промени, за да не се върне към период на застой, белязан от пропуснати възможности, разделение и конфронтация. Още: "Избор между две посоки за България": Гюров предизвика Йотова на дебат и каза ще търси ли подкрепа от Борисов и Пеевски

Йотова обеща да продължи кампанията за мир

Кандидатът за президент заяви, че ще продължи да води позитивна кампания преди балотажа на 1 ноември. На няколко пъти тя избегна директен отговор на въпрос дали ще търси подкрепата на ГЕРБ за втория тур.

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"Посланието ни за мир трябва да бъде чуто и ние това ще правим в следващата една седмица", каза Йотова. Тя добави, че ще разговаря още по-категорично с избирателите си и с всички български граждани, тъй като според нея страната има силна позиция.

Йотова коментира и символиката на предизборните прояви, като заяви, че не желае по площадите да се веят чужди знамена. Още: Сблъсъкът на инициативните комитети: Йотова няма път към ГЕРБ, Гюров вдига резултата си без да иска подкрепа

"Не искам по площадите да се веят чужди знамена. Искам български знамена", подчерта тя.

Без отговор за подкрепата от "Прогресивна България"

Йотова не коментира и дали подкрепата от "Прогресивна България" е била достатъчно активна. По предварителни данни на социологическите агенции тя е получила около 900 000 гласа по-малко в сравнение с резултата на формацията на парламентарните избори през април.

Кандидатът заяви, че ще изчака окончателните резултати по секции, преди да направи анализ на представянето си на първия тур.