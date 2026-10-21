Йотова очаква прокурорска проверка за помилването на Петричкия Ескобар

Администрацията на президента е отговорила на 14 запитвания по Закона за достъп до обществена информация, свързани с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава на фона на критиките към президентската институция за липса на прозрачност по случая.

По данни на президентството от 11 септември 2026 г. до момента са получени и обработени запитвания от народни представители, политици, журналисти и общественици. Пет от тях са подадени от депутати. Въпросите засягат както конкретното помилване, така и работата на Комисията по помилването от 2017 г. насам.

От администрацията посочват, че на всички запитвания е отговорено в законовия срок и е предоставена цялата налична информация, чието разкриване е допустимо според националното и европейското законодателство. Още: Витанов обвини опозицията в "калташка кампания": Обеща изслушване за Петричкия Ескобар след вота

"Манипулативни са твърденията, че Администрацията на президента укрива информация", заявяват от прессекретариата. Според президентската институция спазването на закона не бива да се превръща в политически инструмент за внушения.

Президентството отрича комисията да е работила незаконно

Оттам отхвърлят и твърденията, че в периода от ноември 2017 г. до януари 2018 г. Комисията по помилването е заседавала в незаконен състав. Според президентството тогава са били спазени действащите правила за работа.

В администрацията е извършена проверка на фактите и обстоятелствата около помилването на Атанасов. Според резултатите от нея необходимите документи по преписката са налични, а комисията е спазила установените правила. Още: След провала на изслушването за Петричкия Ескобар: ПП иска ново заседание на парламента (ВИДЕО)

Медицински документи са послужили като основание за помилването

От президентството обясняват, че в хода на процедурата Комисията по помилването е поискала информация за осъдения от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието.

По случая е било представено експертно становище на медицинската комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Според прессекретариата заключението е изготвено след лично явяване на осъдения пред комисията и подробно запознаване с медицинската му документация.

В становището са установени тежки заболявания, които създавали непосредствена опасност за здравето и живота му. Посочено е, че състоянието му налагало лечение в специализирано неврохирургично заведение и постоянно медицинско наблюдение. Още: "Прогресивна България" провали пореден опит за изслушване за Петричкия Ескобар

От администрацията изброяват и останалите документи в преписката, свързани със здравословното състояние на Атанасов - седем прокурорски акта за прекъсване на изпълнението на наказанието, 13 медицински експертизи, три експертни решения на ТЕЛК, резултати от различни медицински изследвания и амбулаторни листове от прегледи.

Йотова е сезирала прокуратурата

Цялата преписка по помилването е изпратена на прокуратурата. На 19 октомври 2026 г. президентът Илияна Йотова е поискала обективна и пълна проверка на публично изнесените твърдения за нарушения в процедурата, включително за евентуални корупционни практики.

Искането обхваща и обстоятелствата около съхраняването и разпространението на записи от охранителните камери на Софийския затвор.

От президентството заявяват, че държавният глава очаква проверката да бъде извършена в установените от закона срокове, а компетентните органи своевременно да оповестят резултатите.

Случаят с Огнян Атанасов предизвика политически спорове, след като стана известно, че Илияна Йотова е опростила 10 години от наказанието му. По-късно Атанасов е бил заловен с 5 килограма кокаин през 2025 г. Развитието на случая доведе до искания от опозицията за повече информация относно процедурата по помилването и работата на съответната комисия.