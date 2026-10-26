Първи резултати от вота:

Йотова увеличава преднината си пред Гюров при 99,94% обработени протоколи

26 октомври 2026, 9:36 часа 1321 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com
Йотова увеличава преднината си пред Гюров при 99,94% обработени протоколи

Подкрепената от "Прогресивна България" кандидат-президентска двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава 34,763% от гласовете при 99,94% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии. За нея са гласували 528 753 души, показват данните от обобщената справка за вота към 09:00 часа на 26 октомври.

На второ място остават Андрей Гюров и Георги Кандев, подкрепени от ПП-ДБ, с 31,947% от гласовете. Двамата събират подкрепата на 485 927 избиратели.

Така разликата между първите две кандидат-президентски двойки достига 2,816 процентни пункта, или 42 826 гласа.

Костадин Костадинов и Петър Волгин от "Възраждане" заемат третото място с 12,545% и 190 812 гласа.

След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов от ПП МЕЧ с 4,608% (70 096 гласа). Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 4,426% от гласувалите, или 67 323 души.

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Кандидатите на ПП "Величие" Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават 3,788% от вота, равняващи се на 57 610 гласа.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет, събират 2,393% от гласовете, или 36 404 души.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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