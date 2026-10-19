Кандидати за президент и вицепрезидент: Ясно е кои са бивши агенти на Държавна сигурност

Четирима от кандидатите за президент и вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори са били агенти на Държавна сигурност. Комисията по досиетата, която скоро ще е история предвид намерението на правителството на Румен Радев да я преформатира, съобщи резултатите от сега задължителната по закон проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (Българската народна армия) на лицата, регистрирани от Централната избирателна комисия за предстоя президентски вот. Това съобщи специализираният сайт Desebg.

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Проверени са общо 29 кандидати. Останалите не са били пълнолетни към юли 1991 година, когато официално е отменен Указът за Държавна сигурност. Резултатите са следните - принадлежност към тоталитарните комунистически служби са имали:

Славчо Велков - кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет. Велков е заедно с Волен Сидеров - той е бил част от МВР от 1983 година, вербуван от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване) през 1974 г. като агент под псевдонима "ПЕЕВ". Свален е от оперативен отчет през 1987 година. Бил е депутат на БСП в 44-тото Народно събрание.

Валентин Христов - кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет. Той е част от двойка с Йордан Малджански, животновъд. Двамата искат да спечелят доверие със защита на българското селско стопанство. Христов вече е бил обявяван като агент под псевдонима "ПЛИСКА" от 1984 г. на Шесто управление на ДС за борба срещу идеологическата диверсия от Комисията по досиетата през 2009 г. при проверката на ръководните лица в радиата и телевизиите. Тогава той е проверен в качеството му на собственик на "Р-22" ЕООД - лицензиран радиооператор.

Ленин Станоев - кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет. Той е част от двойка с Методи Бъчваров. Станоев е бил секретен сътрудник "РАЗВИГОР" на Първо главно управление на Държавна сигурност от 1986 година.

Нако Стефанов - кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет. Той е известен като русофил и е разкрит за първи път като нещатен сътрудник от 1974 г. на Окръжно управление на МВР – Плевен по линия на Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) от Комисията по досиетата през 2009 г. при проверката за кандидатите за народни представители в 41-вия парламент.

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