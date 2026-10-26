Коалиционните партньори на ГЕРБ обявиха стратегията си за балотажа: "Ако имаше общ десен кандидат, щяхме да се поздравяваме с победа"

Коалиционният партньор на ГЕРБ - Съюз на демократичните сили (СДС) - обяви, че гласовете в повече, които е получил Андрей Гюров спрямо вота за ПП и ДБ на парламентарните избори през април, са дошли "от избиратели на СДС и ГЕРБ". Формацията заяви, че ако е имало общ десен кандидат за президентските избори, съответните партии вече щяха да се поздравяват "с победа". От СДС посочиха също, че подкрепата им за втория тур ще зависи от това дали някоя от двойките кандидатки ще поиска такава подкрепа.

Кого ще подкрепи СДС?

"Кампанията за избор на президент и вицепрезидент беше замърсена от нападки, компромати и обиден език. Първият тур показа, че "Прогресивна България" е загубила около 1 млн. избиратели, а ПП и ДБ са получили 60 хил. гласа повече от парламентарните избори. Тези гласове дойдоха от избиратели на СДС и ГЕРБ, които са решили да подкрепят Гюров и Кандев", посочиха от пресцентъра на СДС.

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Партията "потвърждава позицията си, че ако някоя от кандидатпрезидентските двойки поиска подкрепа за втория тур, ще бъде поканена и изслушана от Националния съвет, който ще вземе решение. Непоискана подкрепа не се дава!", заявиха от СДС.

Снимка: Илия Лазаров, СДС

СДС още през юли предложи демократичната общност да има общ десен кандидат. "Ако ни бяха послушали, днес щяхме да се поздравяваме с победа. Високомерието и надменността на ПП и ДБ попречиха това да се случи!", смятат от партията.

При 99,94% обработени протоколи от изборите - при много ниска избирателна активност - Йотова води с 34,763% спрямо 31,947% за Гюров, сочат данните на ЦИК.

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