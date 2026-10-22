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"Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент": От ГЕРБ-СДС поискаха оставката на Доцова

22 октомври 2026, 21:52 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент": От ГЕРБ-СДС поискаха оставката на Доцова

Инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от служител на НСО и откарана в болница, изисква незабавна институционална реакция. Това написаха в позиция до медиите от ГЕРБ-СДС. Оттам са категорични, че председателят на Народното събрание е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.

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"Независимо от обстоятелствата, довели до намесата на охраната, липсата на видима човешка реакция и загриженост към пострадалата от страна на Михаела Доцова е несъвместима с отговорността на този висок държавен пост. Недопустимо е журналист да бъде повален на земята при действия на охраната на председателя на парламента, а самият председател да напусне мястото на инцидента, без да поеме отговорност за случилото се", категорични са от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

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От втората по големина по численост партия в парламента настояват Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. "Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент! Настояваме и за незабавна, независима проверка на действията на служителите на НСО. Никой представител на властта не бива да забравя, че институциите съществуват, за да служат на гражданите, а не да бъдат защитавани от техните въпроси", категорични са от ГЕРБ-СДС.

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ГЕРБ НСО Соня Колтуклиева Михаела Доцова
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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