Към 16:00 часа: Избирателната активност в страната е 16,04%

Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 16, 04%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с днешните избори за президент и вицепрезидент.

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На предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12%. Към момента най-висока е избирателната активност в 23-ти избирателен район – София – 25,09%, а най-ниска е в Кърджали – 6,77%, обяви Балова.

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