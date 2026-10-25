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"Мачът не е свирен": Иван Христанов гласува за ред и справедливост

25 октомври 2026, 8:58 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Мачът не е свирен": Иван Христанов гласува за ред и справедливост

"Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България. Измина една тежка кампания, която се опитваше да ни убеди, че смисъл от гласуване няма, че мачът е свирен. Моят призив към всички българи е - излезте и гласувайте с надежда. Мачът не е свирен. Всеки глас е глас за България". Това заяви кандидатът за президент Иван Христанов, след като упражни правото си на глас в секция в София.

Христанов призовава всички българи да излязат и да гласуват.

Според Христанов фигурата на президента има задача да преодолее политическото разделение. Христанов посочи като тема номер едно корупцията и олигарсите, както и демографията. Това са двете теми, които ще доминират дневния ред на България през следващите 10 години, очаква той. По думите му темата за високите цени също е важна.

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Попитан за външната политика, Христанов отговори, че тя трябва да стане по-устойчива и предсказуема. Той посочи като приоритет изграждането на син коридор между Румъния, България и Турция, за да се гарантира безопасността на търговското корабоплаване.

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Иван Христанов президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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