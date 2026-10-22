"Мяра": Разликата между Йотова и Гюров се топи

След като в началото на октомври социологическа агенция "Мяра" даде над 21% преднина на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев спрямо Андрей Гюров и Георги Кандев, тази разлика е паднала до 14,5 процентни пункта към средата на месеца. Това показва ново социологическо проучване* на "Мяра", публикувано на 22 октомври. От обобщените резултати става ясно, че ако президентският вот се състоеше в средата на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 43,4% от гласуващите, а за Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,9%.

За Костадин Костадинов и Петър Волгин подкрепата е 10,2%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3,1%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 2,9%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,9%.

Сред останалите кандидати засега личат, с декларативни стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, Волен Сидеров, Румяна Ченалова, Иванка Цветанова-Петкова. На този етап е невъзможно да се прогнозира доколко тези имена ще получат реална подкрепа. 2,5% биха избрали „Не подкрепям никого“.

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Данните са от национално представително изследване на „Мяра“ за Българското национално радио, завършило преди дни. Числата са моментна картина на електоралните нагласи преди вота на 25 октомври - тогава е първият тур, а ако се наложи втори, той ще е в неделята след това (1 ноември). Стотици хиляди са пълнолетните българи, които тепърва ще вземат своето решение.

Снимка: БГНЕС

Очакваната избирателна активност и ролята на президентската институция

Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е от 39,4%, т.е. предполагаемо малко по-висока спрямо предишни измервания.

По всичко личи, че президентът, като институция, е важен за българските граждани. За повече от три четвърти от пълнолетното население на страната личността на президента има съществено значение. Същото се отнася и за фигурата на вицепрезидента, макар и не толкова утвърдително – 57,4%.

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Мнозинство от 67,8% пък се съгласяват, че правомощията на президентската институция у нас трябва да се разширят. Разбира се, данните вероятно съдържат и известен автоматизъм, но той е също показателен за масовите инстинкти, казват от социологическата агенция.

„Мяра“ е задала и въпрос за ролята на Българското национално радио в кампанията. За повече от една трета от пълнолетните българи БНР е, в различна степен, източник на информация за кандидатите за президент и техните позиции. За 8,2% от респондентите БНР е основният източник, за 13% – един от основните, а за близо 15% обществената медия се явява и допълнителен източник на информация. 9,5% от респондентите използват БНР за основен източник на новини и актуална информация, но не и по отношение на кандидат-президентската надпревара. Над една трета отбелязват, че не следят националното радио по време на предизборната кампания. Останалите не могат да преценят или отказват да отговорят.

*Данните са на „Мяра“ за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени „лице в лице“ с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

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