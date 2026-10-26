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На какво се дължи ниската избирателна активност в Кърджали: Ето я причината

26 октомври 2026, 7:30 часа 801 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На какво се дължи ниската избирателна активност в Кърджали: Ето я причината

Рекордно ниска избирателна активност на президентските избори в Кърджали. При 75% обработени протоколи до урните са отишли едва 8,77% от избирателите, а очакванията са окончателната активност да достигне около 10%. Сред възможните причини за слабия интерес са политическото разочарование, очакването за балотаж и полицейската акция срещу кмета на Кърджали, който е част от ръководството на ДПС. Това показват разговорите с членове на секционни избирателни комисии, проведени по време на предаването на изборните книжа. Още: Резултати почти на финала: По-пирова победа за Йотова едва ли е възможна

Такова нещо за първи път

„Такова нещо за първи път“, коментира член на СИК, който разказа, че през целия изборен ден е имало много малко избиратели.

Според друг представител на секционна комисия част от хората не виждат смисъл да гласуват, тъй като смятат, че резултатът е предрешен. Други очакват балотаж и вероятно ще решат да упражнят правото си на глас на втория тур.

Председателят на РИК – Кърджали, Венелина Милушева, съобщи, че при обработката на протоколите са установени грешки при пренасянето на данните от черновите към оригиналите, както и изчислителни неточности при хартиените бюлетини. Затруднения има и при разпределянето на изборните документи в различните пликове, което забавя работата. Не се е наложило повторно отваряне на чували.

При 75% обработени протоколи 1630 души са отбелязали „Не подкрепям никого“ – близо 10% от гласовете според данните, представени в репортажа.

Допълнителен фактор за ниската активност може да е била и липсата на официална подкрепа от ДПС за кандидатпрезидентска двойка. В дните преди вота от структурата на партията в Хасково  публикуваха призив към симпатизантите си да не гласуват, а да се възползват от хубавото време за разходки и риболов. В социалните мрежи впоследствие са били споделяни снимки от подобни занимания. 

Полицейската акция срещу кмета на Кърджали също може да е повлияла на настроенията в региона. Няма обаче данни, които да доказват каква част от избирателите са останали у дома именно по тази причина.

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Традиционно ниската активност в района се обяснява и с факта, че в избирателните списъци има много хора с двойно гражданство, които не живеят постоянно в България. Част от тях гласуват в Турция, а други не участват във вота.

Членовете на СИК не отчитат машинното гласуване като съществена пречка за хората, които все пак са отишли до урните.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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