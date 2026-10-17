Нарушила ли е Ива Михайлова преминаването на македонските граници: Отговорът от Гранична полиция

„Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с този казус“. Това заяви пред Нова тв директорът на „Гранична полиция“ Антон Златанов по повод случая с Ива Михайлова, като уточни, че България вече е изпратила отговор до македонските власти и в системата за граничен контрол няма регистрирано преминаване през българо-македонските гранични пунктове, предаде БГНЕС. Още: Ива Михайлова остава пациент на "Пирогов": Ето какво ѝ предстои до края на седмицата

Има ли нарушение?

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Златанов посочи, че по разпореждане на министъра на вътрешните работи се извършва проверка, а подробностите около пребиваването на Михайлова в България не могат да бъдат коментирани преди приключването ѝ.

Той подчерта, че няма данни за нарушение от страна на българската държава и изрази надежда момичето да получи необходимото лечение.

Припомняме, че Ива Михаилова, която притежава македонско и българско гражданство, е обвиняема в Република Северна Македония за катастрофа с един загинал. След пристигането ѝ в България на 13 октомври Основният съд в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а македонските власти обявиха национално и международно издирване. Чрез Интерпол – Скопие е отправено искане за арестуването и екстрадирането ѝ. България потвърди, че е получила искането, но няма да предприема действия за установяване на местонахождението ѝ, като се позова на възможността България да откаже екстрадиция на свой гражданин.

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски твърди от своя страна, че Ива Михайлова и нейният адвокат са преминали законно македонско-българската граница.

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