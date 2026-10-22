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"Ние не сме демократична държава, а диктатура от африкански тип": Слави Трифонов с коментар за нападението над Колтуклиева

22 октомври 2026, 22:37 часа 816 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ние не сме демократична държава, а диктатура от африкански тип": Слави Трифонов с коментар за нападението над Колтуклиева

Случилото се днес със Соня Колтуклиева не е просто отвратително, то е толкова гнусно и е показателно за това какво означава да си се самозабравил, преял с власт и човек без капка състрадание. И това, че си Председател на Парламента, говоря за Доцова, не просто не те оправдава, а те задължава да бъдеш отговорен, морален и човек за пример. Доцова не е такъв човек. И днешната ситуация със Соня показа точно и ясно какъв Председател на Парламента си имаме в момента. Това написа на профила си във Facebook лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

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Ето какво още написа той:

Гардът на НСО брутално блъска Соня Колтуклиева, тя пада на земята много лошо, удря си главата, получава сътресение на мозъка, вади си рамото и си чупи ключицата. А гардовете от НСО, заедно с Доцова, най-нагло си тръгват с луксозния автомобил, все едно нищо не се е случило.

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Нямам думи. Не мога да намеря подходящите думи, за да обрисувам преторианците от НСО, Председателя на Парламента Доцова и цялата брутално отвратителна ситуация.

Затова директно!

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Тази случка е показателна и от нея трябва да има следствия. Защото, ако няма следствия, ние не сме демократична държава, а диктатура от африкански тип. И следствията са следните: гардът от НСО трябва да бъде съден, НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага!

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Доколкото познавам обаче българската действителност, самозабравилите се политици от управляващата партия ще се направят на луди и няма да предприемат абсолютно нищо. Но ние не трябва да оставяме нещата така. Не трябва да си траем, да си мълчим и бързо-бързо да забравим тази случка, защото, ако го направим това, значи нищо не става от нас. Нямаме никакви принципи, морал и чувство за справедливост.

Аз не съм такъв човек, а вие? И как е възможно националните телевизии да си траят по въпроса? Какви хора и какви журналисти сте вие, бе? Толкова ли сте наведени, че сте загубили всякакво чувство за професионална и човешка съпричастност?

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НСО Слави Трифонов Соня Колтуклиева Прогресивна България Михаела Доцова
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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