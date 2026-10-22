НСО проверява как техен охранител блъсна Колтуклиева, уведомили са Военна прокуратура

От Националната служба за охрана излязоха с официална позиция относно нападението над журналиста Соня Колтуклиева. Тя бе изблъскана грубо от служител на НСО грубо по време на опит да зададе въпрос към председателя на парламента доц. Михаила Доцова. По-късно стана ясно, че Колтуклиева е в болница.

Ето и позицията на НСО:

Националната служба за охрана се запозна с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана.

Още: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

Още: Илияна Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева - тя е в болница

Същевременно Националната служба за охрана призовава да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомня, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон. Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая.

Още: След като НСО преби Соня Колтуклиева: Андрей Гюров поиска оставка на началника им