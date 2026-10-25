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Обрат: Гюров печели президентските избори

25 октомври 2026, 21:54 часа 3071 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Обрат: Гюров печели президентските избори

Обрат в изборните резултати. Според агенция "Маркет линкс" при 100% от паралелното преброяване Андрей Гюров е първи и обръща Илияна Йотова.

Данните на агенцията дават минимална преднина на тандема Гюров Кандев, като те излизат начело с 33,5%. Илияна Йотова остава втора с 32,7%.

На трето място устойчиво застава Костадин Костадинов с 12,4%.

Още: 100% паралелно преброяване: Йотова и Гюров отиват на балотаж с разлика от 3,1%

Следват го Радостин Василев с 4,2%, Ивелин Михайлов с 3,4% и Иван Христанов с 2,8%.

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"Разликите са под статистическата грешка. Работим с извадка, а не с пълните протоколи от ЦИК. Второ, нямаме данните от чужбина, а те могат да повлияят. И трето, при тази ниска избирателна активност винаги данните са една степен по-неустойчиви. Който и да победи, разликата ще е толкова малка, че няма да е решаваща за втория тур", заяви социологът Боряна Димитрова.

"Йотова губи около 900 000 избиратели на "Прогресивна България" от изборите през април. Въпросът е могат ли да бъдат убедени тези хора да излязат и да я подкрепят. Стои въпросът по какъв начин избирателите ще оценят кандидатите, но и управлението. И как ще се разпределят избирателите по ценностни и геополитически линии", допълни тя.

В първия тур на президентските избори участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, а първите резултати от изборите са достатъчни, за да знаем, че на 1 ноември ще се проведе балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Според данните на "Алфа Рисърч" обаче, при 100% паралелно преброяване Илияна Йотова все още е първа като получава 34,6% от гласовете на президентските избори, а Андрей Гюров – 32,7%.

Данните от двете агенции сочат, че избирателната активност е 22,5%.

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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