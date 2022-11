Обрат: Партиите можеха да знаят за надписа "Дневникът е подправен" още преди изборите

Още в началото обсъждането изнерви и членовете на комисията, и многобройните гости, които искаха да споделят мнението си по въпроса. Причината беше избухналият спор между депутатите в какъв формат да бъде дебатът и дали въобще правилникът им позволява да проведат такъв. Все пак първи думата взе Благовест Кирилов – зам.-министър на електронното управление и ексдепутат от БСП. Той държеше да обясни на комисията, че фамозният случай с надписа "Дневникът е подправен" от изборния ден на 2 октомври, всъщност не е индикатор за измама, пише в. "Сега".

Според Кирилов надписът звучи странно на български, но всъщност трябвало да се вземе предвид оригиналът на английски: "The log file has been tampered with", твърди Кирилов:

"Това не показва, че вотът е подправен, а че машината не е влязла до вота, защото защитата е сработила", обясни зам.-министърът и разкритикува народните представители, че щяха да знаят за това, ако бяха пратили свои представители на проверката, която държавните органи направиха на машините преди изборите.

"Хубаво е да гледаме в оригинал, но нека да обърнем внимание, че българските избиратели, като отидат да гласуват, те виждат някакви съобщения на машините и със сигурност нямат достъп до оригиналните текстове на тези съобщения за грешки, нито имат представа как функционират системите за удостоверяване на сигурността", коментира от своя страна Павел Христов от ГЕРБ-СДС.

Според бивши министър на електронното управление Божидар Божанов надписът за грешката в дневника (log) се появява, когато има разминаване между информацията в двете флашки, на които се съхранява паметта на машината за гласуване:

"Когато се размине дори един бит, машината казва: тук някой може би се опитва да вкара външна флашка, затова ще спра изборния ден", разясни Божанов логиката на устройството.

"В сегашния начин на управление на Централната избирателна комисия (ЦИК) не е възможно изграждане на устойчиви и защитени ИТ процеси, които гарантират произвеждане на качествени и сигурни изборни резултати", обяви от своя страна Атанас Шарков, който в момента е експерт към гражданското движение БОЕЦ.

Малко по-късно вече всички се подсмихваха многозначително на думите на друг човек – депутатът от ДПС Сезгин Мехмед. Докато се опитваше да обясни избирателната активност в селата, Мехмед каза: "Ние (ДПС – бел. а.) правим много сериозна система, в която си знаем всеки един избирател в тези населени места." Стреснат от смеха на колегите си, младият депутат се заоправдава, че партията му се опитва да убеди всеки гласоподавател да я подкрепи.

Градусът на дискусията се покачи, когато Шарков нападна депутатите: "Нито един от Вас не знае за какво става въпрос, освен колегата Божанов. Трябва да Ви го обясним и трябва да се срещнем толкова пъти, колкото е необходимо, а не г-н Бойко Борисов да говори глупости за 4 процента плюс и минус! Това е опасна и престъпна манипулация!"

Цветелина Пенева, председателят на Обществения съвет към ЦИК пък напомни, че ако законопроектът на БСП се приеме по начина, по който е внесен, тогава на следващия вот изборната администрация ще се сблъска с гигантски проблем, който беше останал в миналото – събирането на гласовете от хартиения и машинния вот в общи протоколи.

Пенева напомни, че предстоят местни избори през 2023 г., които са особено сложни.

"Тогава няма да имаме избори 2 в 1, а ще имаме места, където ще бъдат 3 в 1, а в София – 4 в 1 - кмет на район, кмет на кметство, кмет на София и общински съвет. Секционните комисии в края на изборния ден ще трябва да събират 4 резултата по 2, което означава 8 протокола", обяви тя и призова депутатите "това безумие да отпадне".