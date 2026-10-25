От 20% на 1%: Как разликата между Йотова и Гюров се стопи за месец

Според екзитполовете Илияна Йотова и Андрей Гюров отиват на балотаж на президентските избори. Този развой беше очакван и предвиждан от всички социологически агенции.

Това, което не беше предвидено, беше огромното наваксване на двойката Гюров - Кандев, която успя да навакса внушителната преднина, с която Илияна Йотова влезе в предизборната кампания.

Според данните на "Маркет ЛИНКС" Йотова получава 32,2% подкрепа, а Гюров - 31,6%, което е разлика около 20 000 гласа.

Според данните на "Алфа Рисърч" двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 35,3% подкрепа, а двойката Андрей Гюров и Георги Кандев - 32,4%.

Стартът със смазващата преднина на Йотова

Още: Катастрофа с избирателната активност: Най-слабият интерес към президентски избори досега

Преди месец, в края на септември, първите социологически проучвания сочеха, че Йотова има смазващо превъзходство - 20% пред Гюров.

Първото проучване за електроралнните нагласи беше категорично, че фаворит е кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев, а Андрей Гюров и Георги Кандев са далеч зад тях.

Източник: БГНЕС

Проучването беше на агенция "Маркет Линкс" и беше по поръчка на бТВ, проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Според проучването на първо място ясно се открояваше кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 41,4%. На второ място бяха Андрей Гюров и Георги Кандев с 21,9%.

Още: Докато в България секциите са празни, в Сърбия чакат на опашки

Серизоното наваксване на Гюров

Днес обаче ситуацията е много променена.

Социолози отчитат, че кризата с ударените кораби в Черно море може да се определи като явление тип "черен лебед", което е повлияло на електоралните нагласи.

Двойките проведоха кампанията си и ходовете им доведоха до настоящите резултати. Агенциите вече сочат минимална разлика между първите двама - между 1 и 3%. Така Андрей Гюров е успял да навакса почти всички 20% преднина на Йотова за по-малко от месец, което прави изхода от балотажа нередвидим.