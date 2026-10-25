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Паралелно преброяване: Разликата между Йотова и Гюров е под 3%

25 октомври 2026, 21:08 часа 1030 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Паралелно преброяване: Разликата между Йотова и Гюров е под 3%

Илияна Йотова запазва преднината си пред Андрей Гюров при паралелното преброяване на бюлетините от президентските избори. Според обновените данни на "Мяра" тя получава 34,9% от гласовете, а Гюров - 32,1%. Така разликата между двамата е 2,8 процентни пункта. По-рано данните на агенцията при обработени 70% от протоколите показваха 34% подкрепа за Йотова и 31,3% за Гюров.

Паралелното преброяване на "Алфа рисърч" отчита 35,7% за Йотова срещу 31,8% за Гюров, или разлика от 3,9 пункта.

Костадин Костадинов заема третото място и според двете агенции. По данни на "Мяра" той получава 12,8% от гласовете, а според "Алфа рисърч" подкрепата за него е 12,5%. Още: ГЕРБ гласува за Гюров, ДПС предпочете Йотова

На четвърта позиция е Радостин Василев с 4,5% според "Мяра" и 4,1% според "Алфа рисърч". Ивелин Михайлов събира съответно 3,6% и 3,9%.

Иван Христанов получава 2,2% в паралелното преброяване на "Мяра", докато данните на "Алфа рисърч" му отреждат 2,7%. 

Балотажът 

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Данните от паралелното преброяване затвърждават подреждането на първите двама кандидати, очертано още от екзитполовете в изборния ден. Тогава различните агенции отчитаха преднина за Йотова, но и значително по-малка разлика спрямо прогнозите от седмиците преди вота, когато социологическите проучвания сочеха двуцифрена преднина за нея. Още: "Някой ще се разходи до Банкя": Според експерти балотажът зависи от ГЕРБ и ДПС

При екзитпола на "Мяра" към 19:00 часа Йотова получаваше 35,2%, а Гюров - 32,2%. "Алфа рисърч" отчете съответно 35,3% и 32,4%. Паралелното преброяване на 70% от протоколите показва по-ниски стойности и за двамата кандидати според "Мяра", докато при "Алфа рисърч" резултатът на Йотова е малко по-висок, а този на Гюров е близък до екзитпола.

Според обявените резултати двамата ще се изправят един срещу друг на балотаж на 1 ноември. Данните от паралелното преброяване са междинни и могат да се променят с обработването на останалите протоколи.

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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