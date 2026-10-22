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Поредно искане за оставката на Доцова: Атанас Атанасов я обвини в бездушие

22 октомври 2026, 22:27 часа 1098 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Поредно искане за оставката на Доцова: Атанас Атанасов я обвини в бездушие

Заместник-председателят на 52-ото Народно събрание Атанас Атанасов поиска оставката на председателя на парламента Михаела Доцова, става ясно от публикация във "Фейсбук". Поводът е посоченото от него недопустимо посегателство и нанасяне на телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева пред очите ѝ, останало без човешка реакция от нейна страна. „Подобно бездушие и нехуманно отношение е несъвместимо с поста на председател на Парламента“, пише Атанасов.

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От ГЕРБ също поискаха оставката на Михаела Доцова като председател на парламента. 

"Независимо от обстоятелствата, довели до намесата на охраната, липсата на видима човешка реакция и загриженост към пострадалата от страна на Михаела Доцова е несъвместима с отговорността на този висок държавен пост. Недопустимо е журналист да бъде повален на земята при действия на охраната на председателя на парламента, а самият председател да напусне мястото на инцидента, без да поеме отговорност за случилото се", категорични са от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Подобно искане има и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта. Служител на НСО блъсна брутално журналистката Соня Колтуклиева и я остави да лежи просната на тротоара, а председателката на НС Михаела Доцова с антуража си я подминаха с пълно безразличие", възмути се Пеевски. Още: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

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Атанас Атанасов ДСБ Соня Колтуклиева 52 Народно събрание Михаела Доцова
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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