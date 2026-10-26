Пресцентърът на Радев се скара на медиите след агитацията му за Йотова

Правителствената пресслужба реагира, след като Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент сезира ЦИК за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс от министър-председателя Румен Радев. От лагера на бившия служебен премиер се позоваха на предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова, разпространена посредством официалните информационни канали на Министерския съвет. Поводът - изявлението на премиера от днес, 26 октомври, в което той призова избирателите: "Нека да гласуваме за Илияна Йотова". В изказването си Радев отправи и критики към Андрей Гюров.

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Остър тон срещу медиите

"Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството. Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери", заявиха от пресцентъра на кабинета "Радев".

Правителствената пресслужба: Още не е започнала предизборната кампания

"Обръщаме внимание и че при отразяването на днешния медиен брифинг на министър-председателя Румен Радев от Правителствената информационна служба, все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс", казват от правителството.

Снимка: БГНЕС

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Според този член предизборната кампания за нов избор/балотаж за президент и вицепрезидент започва от определянето на кандидатите. Кампанията продължава до 24 часа преди изборния ден. „Определянето на кандидатите“ в този специфичен контекст означава официалното обявяване на двамата кандидати (президентски двойки), които отиват на балотаж - т.е. обявяването от страна на ЦИК, че Йотова и Гюров ще се борят за президент на втори тур. Избирателната комисия още не го е направила, тъй като при изявлението на Радев бяха преброени почти 100% от гласовете - оставаха само малко, но на практика беше ясно, че няма как балотажът да бъде между други кандидати.

"Правителствената информационна служба ще продължи да информира българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярва, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове", заявиха от кабинета "Радев".

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