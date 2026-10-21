"Прогресивна България" провали пореден опит за изслушване за Петричкия Ескобар

Пореден опит на опозицията да изясни обстоятелствата около помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, се провали заради липсата на кворум в Народното събрание. Извънредното заседание беше поискано от ГЕРБ, "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ), които настояваха да бъдат изслушани представители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и ръководството на Софийския затвор.

При първата проверка в пленарната зала се регистрираха 107 депутати при необходими 121. Половин час по-късно, при втория опит, присъстващите бяха 109 и заседанието отново не започна.

Най-много отсъстващи имаше от парламентарната група на "Прогресивна България", но депутати липсваха и от останалите политически сили. При второто преброяване в залата се регистрираха 21 от общо 131 народни представители от партията на Румен Радев, 34 от 39 депутати на ГЕРБ, 18 от 21 на ДПС, 19 от 21 на ДБ, 15 от 16 на ПП и двама от 12 на "Възраждане". Още: ПП иска ново извънредно заседание за помилването на Петричкия Ескобар (ВИДЕО)

Това е пореден провал на опитите на опозицията да организира изслушване по случая. Миналата седмица управляващите осуетиха два опита за извънредни заседания - на парламента и на правната комисия.

Скандала с помилването

По време на поисканото изслушване трябваше да говорят директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал същата длъжност през 2022 г.

Казусът с Огнян Атанасов предизвика обществен скандал, след като стана известно, че президентът Илияна Йотова му е опростила 10 години от наказанието. Решението е било мотивирано с експертиза, според която продължаването на престоя му зад решетките би застрашило живота му. Още: Управляващите провалиха разсекретяването на президентските помилвания

През 2025 г., след като е помилван, Атанасов е заловен с 5 кг кокаин. Разследването по новото дело срещу него вече е приключило, съобщи "Сега".

От президентството са заявили пред изданието, че Йотова е сезирала прокуратурата с искане да бъдат проверени публично изнесените твърдения за нарушения в процедурата по помилването.

Има и втори спорен случай

След разразилия се скандал стана известно и за друго помилване, подписано от Йотова в периода, когато тя е била вицепрезидент. Според организацията BG Elves и този случай поражда въпроси, тъй като става дума за осъден, свързан с престъпления с наркотици.

Подробностите около второто помилване не са публично изяснени. По принцип помилване може да бъде предоставено независимо от вида и тежестта на извършеното престъпление, но решението следва да се основава на конкретни обстоятелства, които оправдават изключение. В публичния регистър обаче липсва подробна информация за мотивите по случая.