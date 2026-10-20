Протест срещу Радев заради Украйна събра хиляди пред МС и Президентството (ВИДЕО)

Хиляди се събраха на антиправителствен протест от 18:30 ч. на площад „Независимост“ пред Президентството в София. Демонстрацията е под надслов „Вашият мир е капитулация! Вашата дипломация – изолация!“ и е насочена срещу политиката на правителството на Румен Радев в областта на националната сигурност и външната политика.

Сред инициаторите са бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, бившият министър на околната среда Борислав Сандов, бившият депутат Лена Бориславова, бившият посланик в Москва Илиян Василев, икономистът Евгени Кънев, Методи Андреев и други политици и общественици. Зад инициативата застават общо 22-ма души.

"Опитват се да ни убедят, че Русия никога не е губила война. Точно обратното е, помним как загуби войната в Афганистан и се разпадна след нея. Цяла Европа се противопоставя на сделката на Тръмп и Путин, само Радев не. Ето така стъпка по стъпка изпадаме в изолация", каза Петър Кънчев.

На протеста бе и икономистът Евгтени Кънев. "Корабите отказват да влязат в нашите пристанища. Не можем да изнесем продукцията си. Румъния иска решителна намеса на Нато. Какво правим ние. Нашата надежда е в нас самите. Ние трябва да спасим държавата. Вече го направихме, когато държавата беше коленичела, когато коленичилата Йотова целуваше ръка на патриарха. Не на българския, на руския", каза той.

Организаторите посочват като непосредствен повод за недоволството атаките срещу търговски кораби в Черно море, инцидентите с дронове и опасенията за сигурността на България. Според тях реакцията на институциите не е достатъчно категорична и страната трябва да задълбочи сътрудничеството си със съюзниците от Европейския съюз и НАТО. "Илюзиите не пазят живота. Мълчанието не е стратегия. А отказът да назовеш заплахата не я прави по-малко реална", заявяват инициаторите в призива си за демонстрацията.

Премиерът Румен Радев от своя страна обвини организаторите, че преследват политически цели и искат да върнат на власт Бойко Борисов и Делян Пеевски. "Замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен – да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат, да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, което ще ни довърши", коментира Радев.

Последва и отговор от председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който призова премиера Румен Радев да излезе пред хората. "Г-н Радев, вместо да коментирате сглобки, докато откривате батериен парк с Делян Добрев, елате на протеста и обяснете защо днес Конституционният съд обяви части от бюджета ви за противоконституционни и ограбващи българските граждани", каза още Асен Василев пред журналисти.

Асен Василев цитира решението на КС, който обяви за противоконституционно намаляването на признатия трудов стаж на работещите на непълно време – една от най-спорните промените в Кодекса на труда чрез Бюджет 2026 от "Прогресивна България".

Тази вечер има организиран протест и на млади лекари, както и на студенти от НАТФИЗ.