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Радев е цар на оправданието, все някой друг му е виновен: Борисов критикува премиера за горивата и "Боташ" (ВИДЕО)

18 октомври 2026, 12:09 часа 1688 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев е цар на оправданието, все някой друг му е виновен: Борисов критикува премиера за горивата и "Боташ" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов сравни цените на горивата при управлението си и при сегашния премиер Румен Радев, като заяви, че българските граждани плащат значително повече за бензин и дизел. Той коментира и финансовите ангажименти на страната по договора с турската компания „Боташ“. Още: "Лукойл" има петрол до декември": Премиерът обвини Бойко Борисов, че всява паника

Каква е причината?

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„Бензинът е 1,94 евро, 2,19 евро – дизелът. Това по стария курс е 4,20 лева нафта. При Бойко през 2020 г. – 1,80 лева, а при Радев – 1,94 евро. Защо не се смеете?“, заяви Борисов пред актива на партията си във Враца.

Той посочи, че по време на неговото управление страната също се е сблъсквала с различни кризи – ковид, гръцка криза, но според него сегашното увеличение на цените не е оправдано от обстоятелствата. 

„Ормузкият пролив не влияе на България, рафинерията е държавна, петролът идва от Азербайджан и други страни. Защо се налага да се изнася дизелът?“, попита лидерът на ГЕРБ.

Борисов призова хората да сравняват цените на горивата през 2020 г. и сега, като настоя, че няма основания за поскъпването у нас. Той отправи критики и към договора с „Боташ“, по който България има финансови ангажименти.

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„Имаме стотици милиони долари да даваме на „Боташ“. Скриха договора и го замразиха за няколко месеца. Но след това накуп ли ще даваме парите? Имаме пари да даваме на „Боташ“, а за българските граждани вдигат цените на газа с 34%“, заяви Борисов и предупреди, че и цените на тока ще се повишат много.

„Хумор, сатира и забава. Радвам се, че мога да развеселя Радев, защото от неговото правителство не могат“, обобщи Борисов по темата и поздрави кабинета за ясната позиция в Брюксел откъде са дошли дроновете, които удариха кораби в Черно море.

Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че няма как бюджетният дефицит да стане 5.7% през ноември, след като през август е малко над 2%. Според него правителството на Радев се готви да излъже нещо във финансите, за да има такъм голям бюджет. „Трябва да се стремим да отидем на излишък. Вече се приема, че 3% е нормално, а не е нормално“, категоричен е Борисов и добави, че при Радев са царете на оправданието, защото все някой друг им е виновен, а в действителност цифрите показват точно обратното – оставане добро финансово състояние, което се признава и от един от лидерите на опозицията Асен Василев.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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