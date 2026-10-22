Радев се вбеси след като ЕП му каза, че се ослушва за Русия и атаките в Черно море (ВИДЕО)

"Европарламентът се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях кампания на национално ниво. Ето това е недостойно. Ще посочим имената им, те са подписани" (бел. ред. - поименната подкрепа за всяка резолюция на ЕП се визуализира на сайта на европарламента, но не веднага). Това заяви премиерът и лидер на "Прогресивна България" (ПБ) Румен Радев след резолюция на Европейския парламент, която се превърна в критика срещу Радев за слабата му реакция за ударените 4 кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, 2 от които потънаха – ОЩЕ: След атаките в Черно море: ЕП критикува Радев за неясния отговор срещу руската заплаха

След като на Радев му беше напомнено, че над 400 евродепутати са подписали резолюцията, той отвърна, че те били от политическите семейства на съответните български евродепутати и те заблудили европейските си колеги. "Недопустимо нежевество" и "манипулация" - такива изрази използва Радев, като с първия охарактеризира българските евродепутати. И още – според Радев, ЕП разпореждал на суверенна държава какви действия да предприеме, "до каква дата, в какви срокове да станем членове на инициативата на НАТО – Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициативата на НАТО за борба с дронове, при положение, че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем". Резолюцията всъщност е препоръка, а не директива.

Според Радев, най-важното за антидрон инициативата е въведена "още през февруари, 2025 година и обявена – и правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо, а сега ни казват – правете в срок":

Преди тази тирада, премиерът каза и друго: "Светът гори, не е време за аматьори на върха на държавата". Но още чакаме експертиза за дроновете, ударили корабите - от "партньорските държави", натърти той.