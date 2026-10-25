Рекордно ниска активност на изборите, едва 21,2% са гласували към 19 часа

Избирателната активност на президентските избори остава изключително ниска, като към 19:00 часа е достигнала едва 21,2%. Това показват данните на социологическата агенция "Мяра", предоставени на БНР. Според "Алфа рисърч" към 18:00 часа до урните са отишли 20,8% от избирателите.

Данните очертават сериозен спад в участието на гражданите в сравнение с предходните президентски избори през 2021 г., когато активността към 16:00 часа е била 24,12%, а към по-късен етап от изборния ден достига 28,9%. За сравнение, на парламентарните избори през април активността към 16:00 часа е била 34,6%, показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК). Още: "Най-големият спад е в управляващата политическа сила": Боряна Димитрова за избирателната активност

Рекордно ниско участие в изборите

Към 16:00 часа, четири часа преди края на изборния ден, ЦИК отчете избирателна активност от 16,04%. По данни на "Мяра" към 17:00 часа тя е била 18,3%, а час по-късно "Алфа рисърч" отчете 20,8%.

Най-висока активност е регистрирана в 23-ти многомандатен избирателен район (МИР) в София, където към 16:00 часа са гласували 25,09% от избирателите. На обратния полюс е Кърджали с едва 6,77%.

Ниската активност в Кърджали идва на фона на призивите на представители на ГЕРБ и ДПС избирателите демонстративно да неглижират президентския вот. Сред изненадите на тези избори е и липсата на допълнителни автобуси от Турция към Кърджалийско, за които традиционно има съмнения, че се използват за организирано превозване на гласоподаватели.

От ЦИК уточняват, че президентските избори през 2021 г. се проведоха едновременно с парламентарните избори за 47-ото Народно събрание. Комбинираният вот вероятно е допринесъл за по-високата избирателна активност тогава. Още: Секциите в Лондон са празни: Членове на комисия обикалят улиците, за да викат избиратели (СНИМКИ)

Интригата се изостря

На фона на ниската активност неофициални данни от екзитполовете на социологическите агенции показват и друга промяна - стопяване до едноцифрена разлика между първия и втория кандидат. Това контрастира с проучванията от седмиците преди вота, които очертаваха преднина от 15 до 20 процентни пункта.

Последните часове преди затварянето на изборните секции в 20:00 часа могат да се окажат решаващи както за крайния размер на избирателната активност, така и за подреждането на кандидатите.