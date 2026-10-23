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Румен Радев: България прави всичко възможно да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море

23 октомври 2026, 19:45 часа 689 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Румен Радев: България прави всичко възможно да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море

„България прави всичко възможно да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море. Правителството полага последователни усилия за защита на националния интерес и за осигуряване на безопасни условия за корабоплаване и безпрепятствен достъп до международните пазари.“ Това заяви премиерът Румен Радев по време на днешната си среща с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, която се състоя в Министерския съвет. В нея участваха министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

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По време на разговора бяха обсъдени актуални проблеми пред сектора и възможностите за намиране на работещи решения, които да улеснят дейността на земеделските производители и да осигуряват по-ефективното транспортиране на земеделска продукция до пазарите, предаде БГНЕС.

На срещата бе обсъдена и възможността износът на зърно от Северозападна България да се транспортира с влакове на БДЖ до черноморските ни пристанища. В момента заради ниското ниво на река Дунав корабоплаването е затруднено и се налага продукцията да стига до пристанищата с камиони. Това води до допълнителни разходи за производителите и натоварва пътната инфраструктура.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев увери земеделските производители, че „БДЖ – Товарни превози“ разполага с необходимия капацитет да осигури транспорт на зърнената продукция до черноморските пристанища. Пеев запозна представителите на бранша и с проектите на правителството за мащабно развитие на транспортния сектор и изграждането на по-ефективни транспортни коридори, особено по оста Север – Юг.

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По време на срещата бяха обсъдени и предстоящи законодателни промени, свързани с реформата в поземлените отношения, развитието на напояването и насърчаването на кооперирането между земеделските производители. Министър Абровски бе категоричен, че правителството и законодателната власт работят в синхрон, за да бъдат намерени законови решения на проблеми в сектора, натрупвани с години. Министър Абровски посочи още, че в бюджета за следващата година са предвидени средства за дигитализация на всички язовири, което ще позволи нивата им да бъдат проследявани в реално време.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите благодариха на премиера Радев за позицията му относно сигурността на корабоплаването в Черно море. Представителите на бранша подкрепиха и необходимостта от запазване на средствата за Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. „Продоволствената сигурност е от изключително значение за България. Правим всичко възможно, за да защитим интересите на българските земеделски производители и да осигурим условия за устойчивото развитие на сектора“, подчерта още по време на срещата министър-председателят Румен Радев.

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Румен Радев война Украйна ударени кораби Черно море
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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