Русия стои зад атаките и има план: Посланикът на Великобритания обяви кой може да спре войната

Атаките на дронове срещу кораби в Черно море през последните седмици стават все по-дръзки, все по-чести и все повече доближават границите на България и Румъния. По горещата тема от последните седмици посланикът на Великобритания у нас Н.Пр. Натаниъл Копси заяви пред bTV, че според него Русия има план. Още: Илияна Йотова: България има открояваща се външна политика, вече не казваме на всичко "да"

Русия стои зад атаките

"Тези атаки са нарочни. Има повтарящ се модел. Руснаците, които са отговорни за тези атаки, искат да ни накарат да се страхуваме. Това е планът, но той няма да сработи, тъй като НАТО е по-силен, в сравнение с Русия", заяви Копси в предаването "Защо". Още: Радев "с две лица": Не можело да възразим в ЕС за Русия и ударените кораби, защото блокът и НАТО ни пазят

Според него Русия стои зад атаките "В крайна сметка Украйна е казала, че тези атаки не с украински атаки, другият вариант е Русия", изтъкна той.

На въпроса защо на българското правителство е трудно да назове отговорния за тези атаки, той заяви, че в България има хора, които имат романтични мнения относно Русия.

"Една част от това е, ако ние сме мили и любезни с руснаците, те ще останат в мир в страната. Аз не мисля, че това е вярно. Има хора, които казват, че НАТО и Европа провокира Русия. Аз не виждам доказателство от тази провокация. Великобритания не е провокирала Русия преди няколко години с атака в Уиндзор. Германия – също не – с атаките на летището в Лайпцих. И тази седмица аз не виждам никаква провокация от страната на Румъния и България", коментира още посланикът.

От разговора стана ясно, че тази седмица ще има среща на НАТО относно това как напрежението в Черно море може да бъде свалено.

Само Путин може да спре тази война

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Той сподели, че по време на дългата история на Великобритания в толкова много конфликти и войни са били успешни, защото винаги са били по-силни, по-богати, с по-високи технологии. "Ние винаги сме били с по добри и по надеждни съюзници. България има по-добри съюзници"

Великобритания уважава желанието на България да не е част от „коалицията на желаещите“ в Украйна. „Ключовата дума там е „желаещ“. "Това за нас не е проблем", категоричен бе проф. Копси.

По отношение на ролята ни във войната на Русия с Украйна, той, заяви, че всички ние искаме едно и също. Това е мир и спокойствие в Украйна и край на тази ужасна война. "Само един човек може да спре тази война и това е президентът на Русия Владимир Путин. Той е отговорен и той трябва да спре тази война"

Копси заяви, че Украйна трябва да е в силна позиция за възможните мирни преговори с Русия. Целта страните от Съюза да подкрепим Украйна за колкото време е нужно. Това е най-важното.

Великобритания е подкрепя сделката между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за дизела. "Аз не знам какво има предвид Доналд Тръмп с тази сделка", коментира посланикът.

Великобритания и България работят по въпроса за дерогацията за „Лукойл“

"Нашият съюз със САЩ е вече дългосрочен. Имахме много проблеми и предизвикателства. В крайна сметка ние сме приятели. Сигурен съм, че това ще продължава. Разбира се ние имаме различно мнение относно сделката", заяви още той.

Относно дерогацията на "Лукойл Н.Пр. Натаниъл Копси коментира, че дерогацията е само временно решение. "Трябва нещо по дългосрочно. Бих искал да добавя, че много е важно за нас сигурността на българския енергиен пазар и да има надежди източници на нефт и петрол. Затова решихме през 2025 дерогация за България. Досега това, което мога да кажа е, че всичко върви много добре, благодарение на българското правителство", добави Копси.

По отношение на опасността от недостиг на горива в Европа през зимата Копси уточни, че не е експерт по темата, но според информацията, с която разполага, има достатъчно горива за сезона. Според него дългосрочното решение за енергийната сигурност на Европа е диверсификацията и развитието на алтернативни източници на енергия. Той посочи България като страна с потенциал в областта на слънчевата енергия и батериите.

„Ако продължим с този план, няма да имаме нужда от петрол от Русия и от другите авторитарни страни“, заяви британският посланик.

Стабилността не е всичко — необходима е и отчетност

Копси приветства наличието на стабилно правителство в България и мнозинството му в Народното събрание. Според него политическата стабилност е необходима предпоставка за осъществяването на реформи. Той изрази подкрепа за намеренията за реформи, особено в областта на върховенството на закона, и заяви, че Великобритания очаква напредък в тази сфера.

„Стабилността не е всичко. Трябва също отчетност. Стабилността гарантира, че има възможност за реформи. Отчетността гарантира, че тези реформи са в полза на хората“, посочи дипломатът. По думите му гражданите също имат важна роля и трябва да задават трудни въпроси на управляващите, вместо да остават пасивни наблюдатели на политическите процеси.

Посланикът определи икономическите отношения между България и Великобритания като добри, но подчерта, че има възможности за развитието им. Според него привличането на повече британски инвестиции зависи от стабилността, съдебната система и гаранциите за върховенството на закона. Копси смята, че България трябва да търси нов икономически модел, тъй като периодът, в който ниските разходи за труд са били основно конкурентно предимство, постепенно приключва.

„Днес капиталът може да отива където поиска. В крайна сметка той ще отиде там, където има възможности, и ще остане там, където има върховенство на закона и стабилност“, заяви той.

Повече британски туристи за „Евровизия“ в България

В края на разговора Копси разказа за впечатленията си от България, където е посланик от есента на 2024 г. Той определи българите като гостоприемни и подчерта, че страната има богата и дълга културна история, която заслужава да бъде по-позната във Великобритания.

Посланикът изрази очакване, че домакинството на „Евровизия“ в България през следващата година ще привлече повече британски посетители. „Това е доста специален тип фестивал за британците. Британците са една от най-големите групи, които идват за „Евровизия“. Надявам се, че всички ще бъдат добре дошли в България“, заяви той.

Копси подчерта, че за него работата като дипломат включва и изграждането на по-добро разбирателство между хората от двете страни, а познаването на езика и културата на страната домакин е важна част от този процес.

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